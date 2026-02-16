La APM critica ante eurodiputados que no hay "mejoras estructurales" pese a las reformas judiciales del Gobierno

Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). Begoña Aramendía fue elegida para el ca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha trasladado al Parlamento Europeo que, "pese a las numerosas reformas" que se han aprobado en los últimos años, "no se han consolidado mejoras estructurales" en la justicia española.

Así lo ha expuesto la asociación mayoritaria de jueces y magistrados ante el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, una delegación de cinco eurodiputados que han viajado a Madrid esta semana para analizar la situación de la justicia española, según una nota de prensa difundida por la propia APM.

Así, la asociación judicial ha denunciado que el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial "han tendido a deteriorarse".

Y según ha informado, los representantes de la asociación han abordado temas como "la ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las preocupaciones en torno al acceso a las carreras judicial y fiscal, el impacto institucional de la condena al Fiscal General del Estado".

También ha comentado "las serias disfunciones que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia, que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

Según la nota de prensa la APM fue consultada por los eurodiputados, "sobre el modelo de acceso a la carrera judicial y sobre el papel y los límites funcionales del Tribunal Constitucional en relación con la jurisdicción ordinaria y el Derecho de la Unión Europea".

En este sentido, la asociación ha subrayado que el Estado de derecho "exige instituciones robustas, contrapesos efectivos, reglas estables y una dotación suficiente de recursos", y ha reiterado su compromiso con "la independencia judicial y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones europeas".

También se ha reunido con la comitiva Ana González por parte del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda con mayor número de asociados, según ha confirmado la propia asociación.

JJPD CREE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL "ESTÁ GARANTIZADA"

Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia ha trasladado a los eurodiputados que "la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social", según un comunicado.

En este sentido, JJpD "valora positivamente" algunas medidas como el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según la asociación judicial, "separa con claridad la función de investigación y las de garantía", o la creación "de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales".

En la reunión JJpD ha subrayado que "aún están pendiente de aplicación algunas medidas que distintos organismos internacionales han sugerido, como la reducción de los casos de aforamiento".

Como aspectos negativos se han mencionado los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como es el "significativo caso de los que sufre la jueza de instrucción que trata de determinar responsabilidades por las inundaciones que produjo la dana en Valencia o la persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional", ha señalado.

REUNIONES CON PERAMATO, PERELLÓ Y CONDE-PUMPIDO

La delegación del Parlamento Europeo ha viajado esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho con el fin de redactar un informe.

Los cinco miembros de la Eurocámara son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la Justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación del Fiscal General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.

La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y otros miembros del Alto Tribunal y el órgano de gobierno de los jueces y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.