Las ayudas a la industria agroalimentaria, dotadas con 13,25 millones, podrán solicitarse durante el primer trimestre

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha presentado este lunes en Tafalla, en el marco del Plan Estratégico de la nueva Política Agrícola Común (PAC), las ayudas a la inversión, dotadas con 13,25 millones de euros y que podrán ser solicitadas por las industrias agroalimentarias durante el primer trimestre de 2026 y ejecutadas hasta 2027.

Durante la jornada, en la que también participó el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti, se ha expuesto el marco normativo y principales novedades de la convocatoria, la ficha de la ayuda y trámites de la gestión.

En el acto participaron representantes del sector, entre los se encontraban empresas potencialmente beneficiarias, entidades colaboradoras, entidades como Alinar o Cluster Agroalimentario de Navarra, así como representantes del sector cooperativo, UCAN y Grupo AN.

Por parte del departamento han estado presentes el director del Servicio de Fomento Empresarial, Roberto Yoldi; el jefe de la Sección de Fomento de Industrias Agroalimentarias, Francisco Miguel López; y el jefe del Negociado de Ayudas a empresas agroalimentarias, Luis Marín.

Esta nueva política ha sido desarrollada por cada comunidad y, en el caso de Navarra, la convocatoria de ayudas está orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a tres objetivos generales: fomentar un sector agrícola "inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo"; apoyar y reforzar la protección del medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, (entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París) y por último, fortalecer el tejido socio económico de las zonas rurales.

A su vez, esta convocatoria "incide positivamente" en la consecución de objetivos específicos incluidos en el PEPAC, tales como la modernización del sector agroalimentario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización.

Específicamente, la ayuda destina 12.250.000 euros a proyectos con objetivos de competitividad, y 1.000.000 euros a proyectos con objetivos específicamente medioambientales.

La gestión de estas ayudas está liderada por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra y la financiación está compartida entre la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que aporta el 40% de los gastos, y el Gobierno de Navarra el 60% restante. El plazo de admisión de solicitudes de la convocatoria finaliza el 20 de marzo de 2026.

2.000 EMPRESAS BENEFICIADAS DESDE EL AÑO 2000

Desde el 2000 a 2022, estas convocatorias se han enfocado dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a través de una cofinanciación entre la Unión Europea y el Gobierno de Navarra. Desde 2023, estas ayudas se encuadran en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC).

En concreto, desde el año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2025, aproximadamente 2.000 empresas se han beneficiado de estas ayudas con una dotación que ronda los 400 millones de euros que "ha contribuido al desarrollo de la mayoría de sectores", siendo el de frutas y hortalizas (esta categoría incluye las empresas dedicadas a la verdura congelada) el que mayor dotación ha recibido, con 130 millones de euros, seguido del sector cárnico y vinícola.

Durante el año 2025, el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial concedió un total de 4,5 millones de euros a 32 pymes navarras y 7,5 millones de euros a 14 grandes empresas, con cargo a 2026. Dentro de esta concesión se incluyen 9 cooperativas agrarias, con más de 2 millones de euros de ayuda concedida.