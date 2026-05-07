BCE.- Agenda gráfica para el día 8 de mayo de 2026

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 8 de mayo de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, la embajadora de la República Federal Alemana, María Margarete Gosse y el expresidente José María Aznar, intervienen en la XII edición del Foro Megatendencias, de elEconomista.es, que reúne a los líderes más destacados de la empresa española para debatir en sucesivos coloquios sobre la adaptación de la industria a los cambios estructurales ligados a la tecnología e innovación.

-- 10.00 horas. En Barcelona, el presidente de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre presenta el programa y los avales para las elecciones a la patronal.

-- 10.00 horas. En Cádiz, el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que será presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.

-- 10.15 horas. En Sevilla, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios junto a la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, antes de mantener una reunión. En la sala de prensa de CCOO de Andalucía '1º de Mayo'.

-- 10.30 horas. En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance operativo de dos importantes operaciones contra el narcotráfico desarrolladas por la Guardia Civil en el océano Atlántico.

-- 10.30 horas. En Madrid, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura García, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España.

-- 10.30 horas. En València, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, visitan las obras del Canal de Acceso en el barrio.

-- 11.00 horas. En Cáceres, el ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios antes de presidir el acto de firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cáritas Española.

-- 11.00 horas. En Maracena (Granada), V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional.

-- 11.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa de la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos Francesca Albanese.

-- 11.00 horas. En Irún, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atenderá a los medios en el Puente Avenida, tras lo que llevará a cabo un paseo por el puente y ofrenda floral.

-- 12.00 horas. En Irún, acto homenaje a las víctimas del exilio con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

-- 12.30 horas. En Málaga, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, atiende a los medios en la rotonda de entrada al PTA.

-- 20.00 horas. En Marbella (Málaga), el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

ECONOMÍA

-- 12.00 horas. En Madrid, ACS celebra su junta de accionistas.

SOCIEDAD

-- 09.45 horas. En El Casar (Guadalajara), competición de Defensa contra Incendios que organiza Mapfre Global Risks, en las que diferentes equipos de bomberos de grandes empresas compiten en simulaciones fuego real en entornos industriales de riesgo, como refinerías o fábricas con presencia de productos inflamables.

-- 11.15 horas. En Madrid, manifestación de la plataforma PASARELA AL RETA y MOVIMIENTO #J2 para exigir al Gobierno y al Congreso de los Diputados que la enmienda transaccional presentada por el PSOE en el trámite de Ponencia de la proposición de ley sobre la Pasarela al RETA sea mejorada y ampliada antes de su aprobación en la Comisión, prevista para el 20 de mayo de 2026, y su posterior debate en el Pleno del Congreso.

-- 19.00 horas. En Madrid, concentración bajo el lema 'Fuera racistas de nuestros barrios', en respuesta a la manifestación convocada por la Falange Española de las JONS.

-- 19.30 horas. En Madrid, concentración convocada por ANAVID bajo el lema 'Comienza la cuenta atrás. Comienza el reseteo. Comienza la verdadera igualdad. Porque los derechos no tienen género'.

-- 20.30 horas. En Madrid, manifestación convocada por la Falange Española de las JONS bajo el lema 'Remigración'. Recorrido: Plaza de Callao - Plaza Tirso de Molina.

CULTURA

-- 12.00 horas. En Barcelona, presentación de Art Photo Bcn 2026 con la directora y comisaria Isabel Lázaro, el director del Disseny Hub Barcelona Lluís Nacenta, el director del Icec Edgar García y la directora del Centro Nacional de Fotografía Mónica Carabias.

-- 17.15 horas. En Sevilla, alfombra roja de la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'.

DEPORTES

-- 21.00 horas. En Valencia, encuentro de La Liga EA Sports entre Levante UD y el Club Atlético Osasuna.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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