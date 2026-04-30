(AMP) Gortázar (CaixaBank) dice que con la inflación al 3% "es lógico" subir los tipos al 2,75%

Archivo - El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Caixabank 2025, a 11 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Durante la junta, han recordado la DANA y han apoyado a - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que con la inflación por encima del 3% en la eurozona, "es lógico" que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés al 2,75%, lo que significaría realizar tres subidas de tipos en lo que queda de año.

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa tras la presentación de resultados del primer trimestre, en el que el banco ganó 1.572 millones de euros, un 7% más, y en la que ha añadido que no prevé que este mismo jueves se dé la primera de estas subidas en la reunión del BCE.

Gortázar ha explicado que estas subidas servirán para contener las expectativas de inflación a largo plazo, que ha dicho que "son las que realmente" pueden dañar a la economía.

En todo caso, el consejero delegado ha afirmado que los mercados "están mostrando una volatilidad muy alta, casi día a día", ya que los tipos de interés tienen una gran dependencia de los eventos del conflicto en Oriente Medio y el impacto que tiene en la inflación.

Ha añadido que, más allá de las decisiones del BCE, "los tipos de mercado ya han cambiado, han subido", por lo que el entorno de tipos de interés será mayor en los próximos meses.

ESPAÑA ANTE EL CONFLICTO

Gortázar ha señalado que la economía española tiene "un grado de protección mucho mayor" que la de otros países europeos ante el conflicto en Oriente Medio.

Ha subrayado que el sector privado --familias y empresas-- tiene unos niveles de endeudamiento "mucho menores" que en el pasado, lo que permite que tenga una mayor resistencia ante los eventos negativos.

Además, ha añadido que "el sector financiero está en buena forma" y que ambos fenómenos explican las previsiones de crecimiento de la economía española para este año.

UNIÓN BANCARIA

Preguntado por la unión bancaria, Gortázar ha lamentado que la "Unión Europea se llama Unión Europea, pero dista mucho de ser una Unión Europea efectiva en muchos ámbitos", y que no ha logrado crear un mercado de bienes y servicios común.

"Hay mucho por hacer, que en servicios financieros es muchísimo", ha dicho, y ha señalado las dificultades del sector para crecer en otros países a causa de las diferencias regulatorias, que ha dicho que provocan que no existan sinergias y que incluso sean negativas.

"Los pasos que se están dando, pues, son tímidos y muy lentos. Eso no quita que no haya que hacerlo y hay que seguir empujando, hay que seguir animando, porque es claramente el camino a seguir, pero todavía nos queda bastante", ha añadido.

TOPE A LOS ALQUILERES

Sobre el fallido decreto ley para prorrogar los alquileres, Gortázar ha señalado que no es la primera vez que pasa y que se debe a la falta de una "mayoría clara y estable" en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, y tras el incremento en la nueva producción de hipotecas, ha dicho que es probable que "no se mantengan los niveles de crecimiento", y que ya se está detectando una moderación en este aumento.