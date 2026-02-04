BCE.- (AMP) La tasa de inflación de la eurozona se debilitó al 1,7% en enero y se aleja de la meta del BCE

Archivo - 18 December 2025, Hesse, Frankfurt/Main: ECB President Christine Lagarde speaks at a press conference on the occasion of the ECB Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero de 2026, tres décimas por debajo del dato del 2% registrado en diciembre de 2025, según la lectura preliminar de Eurostat, que representa la menor subida del coste de la vida en la región desde septiembre de 2024 y se sitúa por debajo del objetivo de estabilidad de precios a medio plazo del Banco Central Europeo (BCE), fijado en el 2%.

Según la oficina estadística europea, el debilitamiento de la inflación de la zona euro en el arranque de 2026 reflejó una caída del 4,1% del coste de la energía, frente al retroceso del 1,9% en diciembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,4%, frente al 3,5% interanual del mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,4% interanual, una décima más, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se redujo una décima, al 2,3%, en enero de 2026. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó al 2,2% desde el 2,3% del mes anterior.

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en enero se moderó al 2,5% interanual desde el 3% en diciembre de 2025, reduciendo así el diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro a ocho décimas.

Entre los países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de la inflación enero habrían correspondido a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8% ambos), mientras que el menor repunte de los precios se habría observado en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (ambos 1%) y Bélgica (1,4%).

Para Bert Colijn, economista de ING, que la tasa de inflación de la eurozona se haya debilitado por debajo del umbral de estabilidad del BCE un día antes de la decisión sobre los tipos de interés del Consejo de Gobierno de la institución "suena más emocionante de lo que es", ya que los efectos de base en la energía han sido los responsables de gran parte del impacto.

No obstante, el experto destaca que la disminución de la inflación de los servicios, del 3,4% en enero al 3,2%, indica que persiste una debilidad generalizada en el entorno inflacionario, destacando que la tasa de inflación subyacente se sitúa ahora en el 2,2%, su nivel más bajo desde octubre de 2021.

"Este entorno inflacionario más moderado coincide con nuestras expectativas de que la inflación se sitúe en un promedio inferior al 2% para 2026", apunta Colijn, señalando que la especulación sobre un nuevo recorte de tipos por parte del BCE se ha intensificado en las últimas semanas ante la desaceleración de la inflación importada, impulsada en parte por la depreciación del dólar estadounidense.

Sin embargo, si bien la inflación ha caído por debajo del 2%, "las expectativas de inflación a medio plazo no se están suavizando por ahora".

En este sentido, Rory Fennessy, economista de Oxford Economics, atribuye también la menor tasa de inflación en enero al efecto base en los precios de la energía, aunque subraya que la evolución del coste de los servicios y de la inflación subyacente sugiere que las presiones inflacionarias están disminuyendo junto con un crecimiento salarial más moderado.

"El dato de inflación de enero proporciona más evidencia de un entorno inflacionario mucho más favorable para la eurozona", apunta el experto, añadiendo que la reciente apreciación del euro también comenzará a tener un efecto moderador sobre la inflación de los bienes importados.

"Si bien prevemos que la inflación se situará por debajo del objetivo del 2% del BCE este año, creemos que es improbable que esto provoque nuevos recortes de tipos por parte del BCE, a menos que los riesgos para el crecimiento y la inflación sorprendan a la baja a finales de año", concluye.