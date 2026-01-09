Bank of America apuesta por que el BCE culminará el ciclo de recortes con una bajada en marzo

Archivo - 24 July 2025, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank, speaks during a press conference at ECB headquarters after eurozone interest rates were left unchanged at 2.0 percent during the central bank's regul - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bank of America mantiene un escenario base de mejora gradual del crecimiento económico en Europa y con una inflación a la baja que llevaría al Banco Central Europeo (BCE) a realizar un último recorte de tipos el próximo marzo, según se desprende de un informe emitido por el banco estadounidense.

La entidad ha enmarcado que este escenario se produce en un contexto en el que las señales de impulso fiscal, especialmente en Alemania, continúan siendo limitadas, si bien se espera que dichos estímulos fiscales comiencen a materializarse de forma progresiva.

En este sentido, el economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, ha explicado que "en la zona euro, esperamos un crecimiento del 1% en 2026 y una aceleración hasta el 1,4% en 2027, lo que ocultaría una mejora en el crecimiento secuencial a medida que se materializan los estímulos fiscales alemanes".

Según ha detallado, estas previsiones se sitúan "muy cerca del consenso" en términos de crecimiento, aunque desde la entidad se han mostrado más prudentes en el ámbito de los precios: "Estamos por debajo del consenso en cuanto a la inflación, con una tasa general del 1,6% en 2026 y ahora también del 1,6% en 2027", han ahondado.

En consecuencia, Segura-Cayuela ha subrayado que la entidad "sigue esperando que la próxima medida del BCE sea un recorte en marzo, seguido de un largo periodo de mantenimiento".