BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

ECONOMÍA
-- La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)
-- La alta velocidad ferroviaria supera los 4,1 millones de viajeros en julio, con un crecimiento del 13,3%
-- El precio de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2% con el fin del verano
-- El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos en el 2%
-- El IPC de Estados Unidos repunta dos décimas en agosto, al 2,9%, pero la subyacente se estanca en el 3,1%
POLÍTICA
-- El CIS sitúa al PSOE nueve puntos por encima del PP, al que otorga su peor porcentaje de la legislatura
