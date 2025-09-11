BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 11 Sep. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 11 de septiembre:

ECONOMÍA

-- La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

-- La alta velocidad ferroviaria supera los 4,1 millones de viajeros en julio, con un crecimiento del 13,3%

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- El precio de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2% con el fin del verano

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos en el 2%

https://www.epdata.es/datos/tipos-interes-bce/740

-- El IPC de Estados Unidos repunta dos décimas en agosto, al 2,9%, pero la subyacente se estanca en el 3,1%

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

POLÍTICA

-- El CIS sitúa al PSOE nueve puntos por encima del PP, al que otorga su peor porcentaje de la legislatura

https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

