Publicado 30/04/2026 00:31

BCE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 30 de abril

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Aldama trata de implicar sin pruebas a Sánchez en la trama"

-- "Camila ya tiene papeles: "Estoy impactada y contenta""

EL MUNDO

-- "Aldama inunda el juicio de detalles de financiación ilegal con Sánchez"

-- "Un combativo Atlético empata ante el Arsenal y se jugará el pase a la final en Londres"

ABC

-- "El comisionista Aldama en el Supremo: "El presidente lo sabía""

-- "El PSOE se revuelve y pide amparo al Alto Tribunal: "Tiene derecho a mentir. No ha presentado ni una sola prueba""

LA VANGUARDIA

-- "El PSOE propondrá a Junts y PNV medidas fiscales para los arrendatarios de pisos"

-- "Plan para adecentar el bus interurbano"

EL PERIÓDICO

-- "El 80% de los expedientes de vivienda son por el tope al alquiler"

-- "Aldama: "Si hay una jerarquía, Sánchez está en el escalafón 1""

LA RAZÓN

-- "Aldama dinamita la 'caja B' y coloca a Sánchez en la cúpula"

-- "Crisis en Moncloa por la vivienda: Sumar quiere otro decreto, el PSOE no"

