BCE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 30 de abril

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Aldama trata de implicar sin pruebas a Sánchez en la trama"
-- "Camila ya tiene papeles: "Estoy impactada y contenta""
EL MUNDO
-- "Aldama inunda el juicio de detalles de financiación ilegal con Sánchez"
-- "Un combativo Atlético empata ante el Arsenal y se jugará el pase a la final en Londres"
ABC
-- "El comisionista Aldama en el Supremo: "El presidente lo sabía""
-- "El PSOE se revuelve y pide amparo al Alto Tribunal: "Tiene derecho a mentir. No ha presentado ni una sola prueba""
LA VANGUARDIA
-- "El PSOE propondrá a Junts y PNV medidas fiscales para los arrendatarios de pisos"
-- "Plan para adecentar el bus interurbano"
EL PERIÓDICO
-- "El 80% de los expedientes de vivienda son por el tope al alquiler"
-- "Aldama: "Si hay una jerarquía, Sánchez está en el escalafón 1""
LA RAZÓN
-- "Aldama dinamita la 'caja B' y coloca a Sánchez en la cúpula"
-- "Crisis en Moncloa por la vivienda: Sumar quiere otro decreto, el PSOE no"