BCE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 29 de abril

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez intenta sofocar la crisis entre los socialistas vascos y el PNV"

-- "El BCE pide a la banca que se prepare para la amenaza de la IA de Anthropic"

EL MUNDO

-- "Aldama dirá que Sánchez dio a Koldo un "poder transversal""

-- "La guerra de Irán quiebra la OPEP tras el abandono inesperado de Emiratos"

ABC

-- "Alemania recorta el estado del bienestar para pagar el rearme"

-- "Dos de los peritos que investigan Adamuz trabajaron para las empresas que reformaron la vía"

LA VANGUARDIA

-- "Junts y PNV abandonan al Gobierno y tumban el decreto de la vivienda"

-- "Los Emiratos Árabes dejan la OPEP en plena crisis por el bloqueo de Ormuz"

EL PERIÓDICO

-- "El decreto fracasa y deja en el aire un millón de contratos de alquiler"

-- ""Permanecemos unidos""