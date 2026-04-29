BCE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 29 de abril

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez intenta sofocar la crisis entre los socialistas vascos y el PNV"
-- "El BCE pide a la banca que se prepare para la amenaza de la IA de Anthropic"
EL MUNDO
-- "Aldama dirá que Sánchez dio a Koldo un "poder transversal""
-- "La guerra de Irán quiebra la OPEP tras el abandono inesperado de Emiratos"
ABC
-- "Alemania recorta el estado del bienestar para pagar el rearme"
-- "Dos de los peritos que investigan Adamuz trabajaron para las empresas que reformaron la vía"
LA VANGUARDIA
-- "Junts y PNV abandonan al Gobierno y tumban el decreto de la vivienda"
-- "Los Emiratos Árabes dejan la OPEP en plena crisis por el bloqueo de Ormuz"
EL PERIÓDICO
-- "El decreto fracasa y deja en el aire un millón de contratos de alquiler"
-- ""Permanecemos unidos""