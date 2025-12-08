Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 8 de diciembre

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el lunes 8 de diciembre en Europa Press:

-- 08.00 horas: En Bruselas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la reunión de la Alianza de la Industria Electrointensiva. A las 9.15 horas, atiende a los medios antes de asistir (9.30 horas) al Consejo de Competitividad, Mercado Interior, Industria e Investigación (COMPET) de la Unión Europea.

-- 08.45 horas: En Bruselas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atienden a los medios antes de asistir (9.00 horas) a la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

-- 11.00 horas: En Almaraz, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Ignacio Segura Rama, acompañado del candidato por Cáceres, Miguel Ángel Julián, y la secretaria de organización de Ciudadanos, Mariana Boadella, atiende a los medios en el Paseo de la Constitución.

-- 11.15 horas: En Cáceres, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios, en la sede del partido (Av. de Alemania, 1).

-- 17.15 horas: En Badajoz, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ofrecen declaraciones a medios después de visitar Puebla de la Calzada y asistir al concierto de 'Sanguijuelas del Guadiana' (17.00 horas) (Recinto ferial de Puebla de la Calzada).