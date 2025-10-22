Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 23 de octubre (1)

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 22 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 07.30 horas: En Bruselas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Cumbre del Partido Popular Europeo; a las 12.15 horas, intervención a medios. Sede del PPE. (Rue du Commerce, 10).

-- 08.40 horas: La secretaria política de Podemos, Irene Montero, es entrevistada en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 08.50 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'La Hora de La 1' de 'TVE'.

-- 09.00 horas: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en el podcast 'Saldremos Mejores'.

-- 09.00 horas: la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en 'Más de Uno', de 'Onda Cero'.

-- 10.00 horas: En Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la reunión del Consejo Europeo. Al finalizar la reunión, comparece ante los medios de comunicación. (Rue de la Loi 155).

-- 12.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en 'El círculo independiente', de 'Radio Círculo'.

-- 12.30 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en 'Al Rojo Vivo', de 'La Sexta'.

-- 16.05 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es entrevistada en 'Directo al Grano', de 'La 1'.

-- 18.50 horas: El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'Malas Lenguas' de 'La 2'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Comisión de Justicia. Sala Cánovas.

-- 11.00 horas: Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sala Sagasta.

-- 12.00 horas: Visita a la presidenta del Congreso de los Diputados del presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Salón de Pasos Perdidos (Palacio).

-- 18.00 horas: Acto de presentación del libro 'Presencia y aportación española en el Consejo de Europa'. Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.30 horas: Comisión de Trabajo y Economía Social. Comparece el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy. Sala Manuel Giménez Abad

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Comparece el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández; y a las 11.30 horas, el exconsejero y ex director corporativo de Redeia, Francisco Ruiz Jiménez. Sala de Europa.

-- 10.00 horas: Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Sala Luis Carandell.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación del 'caso Koldo'. Comparece el exgerente del PSOE y pesidente de ENUSA, Mariano Moreno; y a las 16.00 horas, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Sala Clara Campoamor.

-- 12.00 horas: La Cámara Alta acoge la conferencia del escritor Luis Zueco "Isabel, la Católica, la Reina que cambió el mundo", dentro del ciclo "Senando: Encuentros con la Historia. La senadora María José Villalba hará la presentación del autor. Antiguo Salón de Sesiones.

-- 15.30 horas: Comisión de Defensa. Sala de Europa.

-- 17.30 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe la visita del presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Woo Won-shik. Diversas dependencias del Senado.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En A Coruña, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, interviene en el V Foro Local para la Agenda Urbana, que preside junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Palacio de Exposiciones y Congresos (Mlle. de Trasatlánticos).

-- 09.30 horas: En Pamplona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el Congreso Internacional de la Industria para la Transición Energética, organizado por Enercluster. Auditorio Baluarte (Pl. del Baluarte); y a las 13.00 horas, participa en el almuerzo-coloquio organizado por la Confederación Empresarial Navarra (CEN). Castillo de Gorraiz (Av. de Egüés, 78).

-- 10.00 horas: En Ávila, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inaugura el 39º congreso de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia. El Episcopio (Pl. de la Catedral).

-- 10.00 horas: En Vitoria, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura las nuevas instalaciones de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Álava. Atiende a los medios tras el acto. Comisaría Provincial de Álava (Calle Olaguibel, 15).

-- 10.15 horas: En Valencia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las obras de reconstrucción de las zonas agrarias afectadas por los daños causados por la dana, en Torrent. Atención a medios en Viveros Herfesa (Camino Mojones); a las 11.30 horas se traslada al municipio de Alzira, donde visita la obra de reconstrucción del camino rural Casa Soriano (tramo asfaltado y sin asfaltar); y a las 12.30 horas en Alzira con los alcaldes de la mancomunidad de la Ribera Alta. Sede de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Carrer del Taronger, 116).

-- 11.00 horas: En A Coruña, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita el Centro de Investigación en TIC (Campus de Elviña).

-- 11.00 horas: En Puertollano (Ciudad Real), el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo y el presidente del PP de Castilla La Mancha, Paco Núñez, atienden a los medios. Sede del PP en Puertollano (Avenida Primero de Mayo, 28).

-- 11.30 horas: En San Fernando (Cádiz), la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de las medallas conmemorativas de la operación llevada a cabo con motivo de la dana a la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada'. Cuartel de Batallones de Marina de San Carlos.

-- 12.30 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en el acto de presentación del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI). A su llegada, atención a medios. Rectorado de la Universitat Politècnica de València; y a las 16.30 horas, clausura el 'Valencia Digital Summit'. Museo de las Artes y las Ciencias.

-- 17.00 horas: En A Coruña, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inaugura la Asamblea bianual de la Asociación de Técnicos de Hacienda (GESTHA). Paraninfo Universidade (Rúa da Maestranza, 9).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión para la presentación del Atlas de Valoraciones en la Práctica Médica. Sede de las Cortes de Aragón (c/ Diputados, 7).

-- 19.00 horas: En Oviedo, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asisten al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe (Plaza de la Gesta).

-- 20.00 horas: En Sevilla, el secretario general del PP, Miguel Tellado, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, participan en el Encuentro de Distritos de la ciudad, donde atienden a los medios de comunicación. Terraza Iguana (Muelle de las Delicias).

-- 21.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en el acto 'La Memoria Democrática y su impacto en la sociedad actual'. Hotel Reina Isabel (c/ Alfredo L Jones, 40).