Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 23 de septiembre (2)

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 23 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A las 11.00 horas, mantiene un encuentro bilateral con la ministra de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques de la República Francesa, Annie Genevard.

-- 09.30 horas: En Madrid, el Instituto Español de Analistas, junto con AEB y EY presentan un estudio sobre el mercado de titulizaciones. En la sede de EY (C/Raimundo Ferández Villaverde, 65).

-- 14.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene un encuentro con la secretaria de Estado de Turismo de México, Josefina Rodríguez Mor; y a las 16.30 horas, con el presidente y CEO de Siemens España, Fernando Silva. Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

-- 18.00 horas: En Montreal, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste a la entrega del 'Premio Edward Warner' a la Federación de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF); a las 20.00 horas, interviene en la sesión plenaria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); y a las 21.30 horas, mantiene una reunión bilateral con el ministro de Transportes de Canadá, Steven MacKinnon .

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de Raúl González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group para analizar la temporada de verano y los planes de la compañía para el cierre del año. En el hotel Barceló Torre de Madrid (Plaza de España, 18).

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación oficial de México como País Invitado en Fitur 2026. Residencia del Embajador de México en España. (C/ del Pinar, 13)