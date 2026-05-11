Bruselas celebra que OpenAI permita acceso a nueva versión de ChatGPT frente a la falta de avances con Mythos

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BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha celebrado este lunes la disposición mostrada por OpenAI a permitir el acceso a la última versión de su modelo de IA generativa --ChatGPT-- para evaluar su seguridad, en aras de una "transparencia" que Bruselas pide también sin éxito por el momento a la tecnológica Anthropic para testar su modelo Mythos.

"Por un lado tienes una compañía que ofrece proactivamente dar acceso a su empresa y, por otro, tienes una compañía con la que hay un buen diálogo pero no estamos en el mismo punto, que permita especular con un posible acceso o no", ha zanjado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.

El portavoz ha insistido en que con las dos tecnológicas estadounidenses existe un diálogo abierto constructivo, aunque el ritmo de los resultados no sea el mismo.

También ha precisado que, en el caso de OpenAI, las conversaciones siguen en curso para concretar el anuncio de "transparencia" ofrecido por la compañía y definir el alcance del acceso que tendrá la institución comunitaria y desde qué órgano se llevará a cabo.

"Definitivamente es un muy buen paso, porque nos permitirá seguir el desarrollo del modelo de manera estrecha, pero también abordar de manera muy estrecha algunas potenciales preocupaciones en materia de seguridad", ha explicado Regnier, quien ha insistido en que los contactos seguirán a lo largo de esta semana para concretar ese acceso.

Sin querer responder directamente a la falta de avances en los contactos de Bruselas con Anthropic pese a haberle trasladad su preocupación por Mythos, el portavoz de la Comisión Europea ha defendido que en este caso también hay un "nivel de diálogo" con la compañía. "Hemos tenido unas cuatro o cinco reuniones con la compañía, así que sí, estamos discutiendo también con Anthropic, pero obviamente estos dos diálogos están en distintas fases", ha zanjado.

ACCESO LIMITADO A CHATGPT 5.5

El pasado jueves, la 'startup' dirigida por Sam Altman anunció el lanzamiento de GPT-5.5-Cyber en versión preliminar con acceso limitado a responsables de seguridad de infraestructura crítica, con el fin de respaldar flujos de trabajo especializados en ciberseguridad que contribuyan a proteger el ecosistema en general.

"Nos centramos en proporcionar salvaguardias proporcionales y acceso para capacitar a los ciberdefensores para proteger a la sociedad, y nuestro enfoque se ha basado en conversaciones con líderes de ciberseguridad y seguridad nacional de los gobiernos federal y estatales, así como de importantes entidades comerciales", explicó OpenAI.

En este sentido, indicó que GPT-5.5-Cyber permite a un grupo reducido de socios estudiar flujos de trabajo avanzados donde el comportamiento de acceso especializado puede ser importante, subrayando que el objetivo es ayudar al ecosistema de seguridad a proteger a los clientes con mayor rapidez y, posteriormente, aprender de los comentarios de los socios para identificar dónde se necesitan evaluaciones, verificaciones o medidas de seguridad más rigurosas.

El pasado mes de abril, la empresa responsable de ChatGPT decidió ampliar su programa Trusted Access for Cyber (TAC) a miles de defensores individuales verificados y a cientos de equipos encargados de proteger software crítico con vista a los lanzamiento de "modelos cada vez más potentes" en los próximos meses.