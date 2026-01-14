Bruselas pide destinar dos tercios de 90.000 millones para Kiev a compras militares con preferencia UE

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que dos tercios del préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea dará a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación en 2026 y 2027, es decir, hasta 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

"Europa puede y debe seguir ofreciendo a Ucrania el apoyo que necesite para garantizar su estabilidad financiera y su capacidad para defenderse por sí misma", ha destacado el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa en Bruselas para presentarlos detalles de la propuesta respaldada por el Colegio de Comisarios.

Bruselas espera que el primer desembolso pueda llevarse a cabo el próximo mes de abril, pero para que la propuesta sea adoptada necesita aún el visto bueno del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha explicado en la misma comparecencia que la prioridad en las compras militares abordará tanto Ucrania como la Unión Europea y los socios del Espacio Económico Europeo (EEE), pero que, dado que el país está "en guerra contra Rusia", podrá recurrir "ocasionalmente" al exterior si no es posible cubrir las necesidades a tiempo en la región.

"Si los equipos necesarios no están disponibles en esta región o a su debido tiempo, ocasionalmente podría ser posible adquirirlos fuera de la Unión Europea y fuera de la región geográfica mencionada (EEA). En general, se prioriza la preferencia europea, pero en cascada: Prioridad para la preferencia europea y, si no es posible, comprar en el extranjero", ha resumido la conservadora alemana.

Los otros 30.000 millones de euros cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración. Este apoyo estará sujeto a reformas no negociables, ha avisado Von der Leyen, ya que estará sujeto al programa de asistencia macrofinanciera para Ucrania que exige, por ejemplo, reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción.

"El apoyo a Ucrania está construido para durar", ha avisado la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en un mensaje difundido en redes sociales tras desvelarse la propuesta. La jefa de la diplomacia europea ha destacado, además, que el préstamo "financiará el apoyo militar que necesita Ucrania para defenderse a sí misma de la invasión rusa, pero también para mantener en funcionamiento los hospitales, las escuelas y los servicios públicos" del país.

Tras quedar frustrado el pasado diciembre el intento de Von der Leyen por convencer a los 27 de que el préstamo se pagara con la liquidez corriente de los activos rusos congelados en Europa, finalmente la ayuda será cubierta por los propios Estados miembro. Con todo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha subrayado que este paso no supone aparcar definitivamente el uso de los activos congelados, una "opción" que sigue sobre la mesa.

Según quedó establecido en las conclusiones de la cumbre de líderes de la UE de diciembre y recoge la propuesta de Bruselas, se basará en préstamos de la UE contraídos en los mercados de capitales con el respaldo del margen de maniobra presupuestario de la UE. Por tanto, a diferencia de lo que ocurriría si se usaran los activos rusos, los países miembro deberán asumir los intereses generados, dado que no se pedirá a Ucrania que lo haga.

No obstante, ha recordado Von der Leyen, la movilización de recursos del presupuesto de la Unión como garantía de dicho préstamo "no repercutirá en las obligaciones financieras de República Checa, Hungría y Eslovaquia", que quedaron exentos a cambio de permitir el acuerdo para conceder el préstamo, aunque sus empresas sí podrán optar a las licitaciones de las compras financiadas con el préstamo.

En todo caso, Kiev sólo tendrá que devolver los fondos prestados una vez acabe la guerra y si el Gobierno de Vladimir Putin cumple con sus obligaciones de compensación por los daños causados durante la invasión.

