BRUSELAS/CÁCERES 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular (PP) y exalcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha defendido este martes en el Parlamento Europeo la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, subrayando que Cáceres "no solo ha sabido conservar su patrimonio histórico y cultural en perfectas condiciones, sino que además sigue actuando como ese punto de encuentro europeo que une a pueblos y corrientes y que siempre ha logrado reinventarse a través de la cultura".

En un acto celebrado con personalidades europeas y extremeñas en Bruselas, Nevado ha recordado que Cáceres no es una "recreación" y que lo que se ve es "lo que era, lo que sigue siendo y lo que será", destacando que su conjunto histórico, tercero mejor conservado de Europa, ofrece una ciudad auténtica, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en la que torres-como la de Bujaco o la del Horno-, murallas, palacios, aljibes y conventos narran siglos de historia.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor la vitalidad contemporánea de la ciudad, con el Museo Helga de Alvear, artistas como Wolf Vostell y festivales como WOMAD o el Festival de Teatro Clásico, que demuestran que Cáceres "sigue siendo hoy una explosión de cultura".

También ha destacado la riqueza culinaria -desde la Torta del Casar a la alta cocina con estrellas Michelin- y la contribución de la ciudad con la fauna y biodiversidad, con más de 60 nidos de cigüeñas coronando sus torres. Mirando al futuro, Nevado ha señalado que Cáceres seguirá ampliando su oferta cultural con proyectos como el próximo Museo del Madruelo de la cerámica y la música.

"Cáceres ha sido históricamente un punto de encuentro entre cristianos, hebreos y musulmanes", ha recordado Nevado, que ha subrayado que "hoy mantiene su carácter transfronterizo", gracias a los lazos con Portugal y con Irlanda, que celebra en Cáceres su festival más importante fuera de sus fronteras, como el Irish Fleadh.

Nevado ha concluido que "todos son más que bienvenidos en Cáceres, pues los cacereños nos sentimos plenamente europeos", y ha expresado su agradecimiento al pueblo cacereño, "alma de la ciudad y motor de esta candidatura".

El acto, que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo bajo el lema 'Cáceres y Europa: herencia compartida, futuro común', ha contado también con las intervenciones del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. La jornada ha incluido la proyección del vídeo 'Cáceres en el corazón del Patrimonio Cultural Europeo', y concluyó con un almuerzo de productos típicos extremeños.