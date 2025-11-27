Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 27 de noviembre

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP y Vox ensayan en Valencia una nueva etapa de pactos"

-- "La huelga por la asfixia económica paraliza la Universidad en Madrid"

EL MUNDO

-- "Ábalos apunta al Gobierno con su prisión en el horizonte"

-- "La IA entra en la escuela: "Hacemos 'deepfakes' con uso educativo""

ABC

-- "Ábalos aprieta a Sánchez ante la amenaza de entrar en prisión"

-- "El juez da diez días al PSOE para que aclare sus pagos en metálico y Aldama reúne pruebas contra Torres"

LA VANGUARDIA

-- "La OCDE insta a España a reformar las pensiones por el envejecimiento"

-- "Dos miembros de la Guardia Nacional, tiroteados cerca de la Casa Blanca"