Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 27 de noviembre

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El PP y Vox ensayan en Valencia una nueva etapa de pactos"
-- "La huelga por la asfixia económica paraliza la Universidad en Madrid"
EL MUNDO
-- "Ábalos apunta al Gobierno con su prisión en el horizonte"
-- "La IA entra en la escuela: "Hacemos 'deepfakes' con uso educativo""
ABC
-- "Ábalos aprieta a Sánchez ante la amenaza de entrar en prisión"
-- "El juez da diez días al PSOE para que aclare sus pagos en metálico y Aldama reúne pruebas contra Torres"
LA VANGUARDIA
-- "La OCDE insta a España a reformar las pensiones por el envejecimiento"
-- "Dos miembros de la Guardia Nacional, tiroteados cerca de la Casa Blanca"