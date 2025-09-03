Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de septiembre

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Illa rompe el aislamiento institucional de Puigdemont"
-- "Gobierno y PP echan un pulso por la quita de 83.000 millones de deuda"
EL MUNDO
-- "Illa sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont"
-- "Los chats del PP ante la quita: "El mal no descansa, ¿seguimos todos en el no?"
EL PERIÓDICO
-- "Las autonomías dispondrán de 7.000 millones con la quita de la deuda
-- "EEUU dispara a un barco al que acusa de zarpar con drogas de Venezuela"
LA VANGUARDIA
-- "El relevo laboral de los 'boomers' exige incorporar a 3,5 millones de jóvenes"
-- "Illa da carácter institucional a la relacióncon Puigdemont con una cita en Bruselas"
LA RAZÓN
-- "El TS se planta: "Quieren una justicia sanchista""
-- "Illa ofrece a Puigdemont más peso en Cataluña si da apoyo al Gobierno en Madrid"