Sánchez recibirá al comisario de Energía en vísperas del plan de Bruselas para atajar la crisis energética

Archivo - El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen - PATRICIA DE MELO MOREIRA - Archivo

BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá el martes 21 de abril en Madrid al comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, en vísperas de que la Comisión Europea presente su plan de medidas para tratar de atajar la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo.

Según la agenda publicada por la Comisión Europea, Jorgensen estará en Madrid y Barcelona los días 20 y 21 de abril, con la intención de debatir sobre la seguridad energética, la asequibilidad de los precios energéticos, así como otras formas de abordar la crisis de la vivienda con autoridades nacionales y locales españolas, así como con actores sectoriales y jóvenes.

El martes, como parte de su visita, será recibido por Sánchez y por Aagesen, con quien está previsto que aborde el alza de los precios de la energía derivada de la guerra en Irán y el riesgo de escasez del suministro.

La reunión tendrá lugar apenas dos días antes del Consejo Europeo informal que se celebrará el jueves y viernes en Chipre, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará a los líderes de los Veintisiete una serie de medidas para contener el impacto del alza de los precios energéticos, con un primer paquete centrado en la coordinación de reservas de gas y petróleo, un marco más flexible de ayudas de Estado y ajustes ya en marcha en el mercado de carbono.

Además de participar en algunos foros de debate sobre Energía en Madrid, el comisario se reunirá mantendrá una reunión bilateral con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, siendo esta la tercera parada de la gira europea del comisario sobre vivienda asequible, tras Austria y Portugal.

El día anterior, Jorgesen debatirá en Barcelona sobre políticas de vivienda con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tras su reunión, el comisario Jorgensen y Collboni ofrecerán una comparecencia conjunta.

El lunes también presidirá un Diálogo Juvenil sobre Vivienda, que permitirá a jóvenes de diversos orígenes intercambiar opiniones sobre los acuciantes problemas de vivienda a los que se enfrentan, así como sobre las posibles soluciones de cara al futuro, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en una nota a la agenda.