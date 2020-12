Bruselas.- El TUE anula el acuerdo entre Bruselas y Paramount para evitar una multa por posición dominante

BRUSELAS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha anulado este miércoles la decisión de la Comisión Europea que hizo obligatorios los compromisos que había ofrecido Paramount para evitar una multa por abuso de posición dominante en el marco de una investigación sobre cláusulas que impedían a clientes europeos de Sky UK acceder a sus películas desde fuera de Reino Unido o Irlanda.

El caso se remonta a 2015, cuando el Ejecutivo comunitario acusó a Paramount Pictures, Disney, NBC Universal, Sony, Twentieth Century Fox y Warner Bros, además de a la cadena británica, de pactar restricciones que violaban las normas europeas sobre competencia.

Un año después, las autoridades comunitarias dieron por válidos una serie de compromisos que había ofrecido Paramount para cerrar su expediente y que pasaban por no aplicar ni reintroducir estas cláusulas a ninguna cadena en el Espacio Económico Europeo (EEE) y también a no denunciar ante los tribunales el incumplimiento en el marco de contratos ya vigentes.

Paramount notificó estos compromisos a Groupe Canal+ como parte interesada, pero esta compañía consideró que estas promesas "no le eran oponibles" porque habían sido adquiridos en un procedimiento que sólo implicaba al estudio y a la Comisión, por lo que interpuso un recurso ante el Tribunal General de la UE.

Este tribunal de primera instancia desestimó el recurso presentado por Groupe Canal +, pero el caso fue elevado al Tribunal de Justicia de la UE, que en la sentencia de este miércoles ha declarado que la apreciación que se hizo en el fallo previo sobre la proporcionalidad de la vulneración de los intereses de terceros "adolece de errores de Derecho".

El TUE señala en particular que el hecho de que la Comisión haga obligatorio el compromiso de un operador consistente en que no se apliquen determinadas cláusulas contractuales con respecto a terceras partes (como Groupe Canal +), a pesar de que éstas no hayan expresado su acuerdo con el compromiso "constituye una injerencia en la libertad contractual" que "iría más allá" de lo establecido en la normativa correspondiente.

A raíz de esto, el Tribunal de Justicia examina la decisión de la Comisión que validó los compromisos de Paramount y llega a la conclusión de que ésta "vació de contenido los derechos contractuales de los terceros" frente al estudio, entre ellos los de Groupe Canal +, y "vulneró de esa forma el principio de proporcionalidad"; por lo que anula la misma.