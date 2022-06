VÍDEO: Feijóo se presenta en Europa como el "futuro inmediato" ante la "debilidad y división" del Gobierno de Sánchez

En el Congreso de Rotterdam, se queja de la baja ejecución de los fondos por Sánchez y exige conocer reformas como la de las pensiones

ROTTERDAM, 1 Jun. (De la enviada especial de Europa Press, Marisa Piqueras) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado este miércoles como la "alternativa" y el "futuro inmediato" en España ante la "debilidad" y la "división interna" del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. Tras recalcar que el PP "representa la esperanza" y "simboliza la estabilidad", ha dicho comprender los "recelos" que hay en Europa por la "opacidad y baja ejecución de los fondos europeos" y ha exigido conocer reformas anunciadas en Bruselas, como la de las pensiones.

Así se ha pronunciado en su intervención ante el plenario del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Rotterdam (Holanda), que ha elegido al alemán Manfred Weber presidente del PPE, en sustitución del polaco Donald Tusk. En la nueva dirección estará el eurodiputado valenciano Esteban González Pons, que ocupará una Vicepresidencia.

Tras expresar su "inmenso orgullo" por participar por primera vez ante el PPE, la "familia política más importante" de la UE, ha afirmado que traía a Rotterdam tres mensajes que se resumen en tres palabras: "estabilidad, esperanza y futuro".

Justo cuando se cumplen cuatro años de la moción de censura que impulsó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, el líder del PP ha subrayado que su partido "simboliza la estabilidad de la España constitucional" que el Gobierno actual "no es capaz de garantizar". "El PP español representa la esperanza para muchos compatriotas que no quieren un país sin rumbo. Y el Partido Popular español es el futuro inmediato de España", ha proclamado.

EXIGE CONOCER LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Feijóo ha admitido que estos dos días, en los que ha mantenido más de una docena de reuniones bilaterales en el marco del cónclave, "muchos" le han preguntado sobre cuestiones económicas, sociales y territoriales que viven en España.

"Quiero mandar mensaje tranquilidad, estamos a disposición como alternativa. Por supuesto, comprendo sus recelos por la opacidad y la baja ejecución de los fondos europeos. Entiendo la intranquilidad por la división interna y la debilidad externa del Gobierno de mi país. Comparto su desazón por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo español y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales", ha manifestado

De la misma manera, ha dicho conocer la "sorpresa" que provoca en Europa el "elevadísimo endeudamiento de España" y ha añadido que también le consta la "inquietud por una inflación" en España, "por encima de la que sufre toda Europa y para la que se ha negado a tomar medidas".

"Y también coincido en que debemos conocer, dentro y fuera de España, con inmediatez, las reformas anunciadas en Bruselas, especialmente la que tiene que ver con el futuro de las pensiones de nuestros mayores, sobre la que han comprometido cambios estructurales que todavía no conocemos", ha enfatizado.

"EL PP NO ES LA OPOSICIÓN EUROESCÉPTICA"

Feijóo ha pedido la confianza que España merece porque es "muy superior" a la que merece el Gobierno español. "España son casi 48 millones de españoles, de europeos, que merecen la confianza y el apoyo de las instituciones comunitarias", ha apostillado.

A renglón seguido, ha marcado distancias con Vox al dejar claro que el PP "no es la oposición euroescéptica". "Y tampoco somos la parte del Gobierno que duda de la permanencia en la Alianza Atlántica. Somos el partido que introdujo a España en el euro y no les quepa duda que seguiremos siendo el partido que garantice las reglas del euro", ha aseverado.

Feijóo ha lanzado ante sus colegas europeos un mensaje de optimismo al asegurar que el PP está "preparado" para gobernar. Además, ha subrayado que, como otros 'populares' de Europa, tienen "ideas, no dogmas", quieren "unir, no desunir"; y entienden la acción política como "un ejercicio permanente de responsabilidad, no de frivolidad".

"Somos un partido con las puertas abiertas, sin exclusiones, donde caben todos los ciudadanos que ante la situación que vive España, han dicho ¡basta!, es suficiente, es preciso cambiar", ha enfatizado ante el auditorio.

"PROPONEMOS UN NUEVO CAMINO EN EL QUE NADIE ESTÁ EXCLUIDO"

Cuando se cumplen dos meses de su elección como presidente del PP el Congreso extraordinario celebrado en Sevilla que acabó con el liderazgo de Pablo Casado, Feijoo ha asegurado que en esta nueva etapa desde el PP no solo rechazan lo que está pasando sino que proponen "un nuevo camino, un nuevo horizonte en el que nadie está excluido.

"La nuestra es una política de afirmar, de sumar y de multiplicar. Somos fuertes porque hemos recogido el hartazgo de la España de la moderación", ha declarado, para agregar que la fortaleza de su formación también se basa en la pertenencia a la gran familia política europea del PPE que "ha modelado Europa".

Feijóo ha asegurado a sus colegas europeos son el puntal de una democracia liberal en el mundo, que "es superior política, social, económica y moralmente a cualquier otro sistema" y ha subrayado que tienen en el PP de España un "compañero para cumplir el gran sueño europeo, el sueño de la libertad, de Estado de derecho, el sueño del bienestar". "Los mismos sueños que defendemos para el pueblo ucraniano", ha indicado.

Tras dar las gracias al secretario general saliente, el "compatriota" navarro Antonio López-Istúriz, ha afirmado que ahora encargan el cumplimiento de esos "sueños" el nuevo presidente del PPE, Manfred Weber, y piden "a todo el PPE que vuelva a ganar las elecciones democráticas" para mejorar y seguir adelante con la Europa en la que creen, el Estado de Derecho, las libertades y el bienestar.

