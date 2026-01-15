El campo español se moviliza: protestas y tractoradas del 26 al 30 de enero por recortes de PAC y Mercosur

Archivo - La manifestación de agricultores y tractores en el Paseo de la Castellana, continúa su marcha hacia la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, 26 de febrero de 2024, en Madrid (España). Un centenar de tractores y miles de agricultores, convoca - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles españolas del 26 al 30 de enero en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, que están agravando la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Así, lo han anunciado este jueves las asociaciones agrarias de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas concentraciones y movilizaciones por el territorio nacional.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, ha avanzado el inicio de este proceso de movilizaciones, con el objetivo de concentrar la mayor parte de concentraciones el próximo 29 de enero, donde además de tractoradas y protestas por todo el territorio también se preveén actos de las asociaciones locales en Madrid, según ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato, que ha apuntado que por el momento no hay ninguna organizada oficialmente a nivel nacional.

De esta forma, ya han arrancado movilizaciones en la frontera de España y Francia en Irún, mientras que mañana están convocadas cutaro tractoradas en Extremadura y hay fechas cerradas para concentraciones agrarias cerradas en el Levante y Valladolid para los próximos días.

"Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", ha indicado Cano.

Por su parte, Barato ha reiterado el "rotundo rechazo" de Asaja a Mercosur "en su forma actual porque falta reciprocidad y supone competencia desleal". "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro", ha recalcado.

Respecto a las cláusulas de salvaguardia que establece el acuerdo, el presidente de Asaja ha reiterado que "son imposibles de aplicar". "Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno", ha subrayado Barato, que ha recordado que se está "poniendo en peligro" sectores como la carne de vacuno, azúcar, cítricos, remolacha y arroz, entre otras.

Mientras que el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reiterado que el campo "no está en contra del comercio", pero sí del comercio "en condiciones" porque Mercosur supone "desigualdad" y una "competencia absolutamente desleal".

"Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea", ha reiterado, al tiempo que ha advertido que ya están desapareciendo produciones en España como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago.

De esta forma, los tractores regresarán a las calles de las ciudades españolas como ya se han visto el pasado año o en 2024, con protestas generalizadas para exigir medidas para paliar la crisis que vive el medio rural.

Cuestionadas por la posibilidad de unirse a las manifestación a nivel nacional que ha convocado Unión de Uniones para el próximo 11 de febrero, han mostrado su "respeto absoluto" a la convocatoria que apoyan, pero aseguran que no han recibido una invitación formal por el momento para unirse.

CAUTOS CON LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA EL RELEVO GENERACIONAL

Por otro lado, las organizaciones agrarias han valorado las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional al sector agrario.

Respecto a las 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que el Gobierno analizará para que los jóvenes puedan adquirir esas tierras, Cano (UPA) se ha congratulado de la propuesta, pero ha precisado que "no" tienen más información de dónde estará, pero cree que va en "buena dirección". "El acceso a la tierra es un limitante de primer nivel, igual que reivindicamos un banco público de agua", ha indicado.

Mientras que Padilla (COAG) ha señalado que poner fincas a disposición de los jóvenes le "parece bien", pero hay que ver qué clase de tierras se ofrecen. "Hay que ver qué clase de tierra se está repartiendo. Si es fértil con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho", ha indicado.

Otra de los anuncios de ayer de Sánchez fue el destinar un 10% de los recursos de la PAC al relevo generacional en el sector agrario. Desde UPA valoran que es una medida que va en "buena dirección", ya que la CE lo dejaba en 6%. Todo lo que sea aumentar por parte de España lo vemos con buenos ojos porque el envejecimiento del campo es un problema de primer nivel, todo lo que vaya a favor que esa situación cambie, tiene nuestro apoyo".

Mientras que Barato valora esa medida y la apoya, pero se ha mostrado más crítico, ya que considera que "ahí hay trampa". "El 10% me parece poco, pero que no sea a costa de quitárselo a los otros, de los mayores, que son los que están manteniendo el sistema", ha indicado.