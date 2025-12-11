(AMP) Planas peleará más días de pesca en el Mediterráneo ante la propuesta "de otro planeta" que hace la CE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas para analizar el estado de situación de la peste porcina africana en el Ministerio de Agricultura, a 5 de diciembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que peleará por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en 2026 con respecto al presente año, frente a la propuesta "de otro planeta" de la Comisión Europea, que recorta el 65% la base de trabajo de 2025 para dejarla solo en 9,7 días de faena.

"Con determinación vamos a luchar por que este año consigamos más días de posibilidad de pesca que el año pasado", ha insistido el titular español a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas para el reparto de los totales admisibles de capturas (TAC).

Desde la capital comunitaria, Planas ha recalcado que el "esfuerzo" del sector para poner en marcha medidas de conservación debe ser debidamente considerado. Según el ministro, "el esfuerzo no es infinito y la creatividad no es infinita", por lo que ha recalcado que el "mayor esfuerzo que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la política pesquera común" debe ser premiado y el sector tiene buenos argumentos para reclamar más días de trabajo en 2026.

Este jueves arranca la reunión de ministros europeos de Pesca que debatirá una propuesta de la Comisión Europea que pide más esfuerzos a la flota del Mediterráneo para llegar a los días de pesca de 2025, unos 130 días, y evitar el recorte del 65%. El pasado año al tope de los 130 días al que España llegó tras aplicar las medidas compensatorias, el Gobierno logró añadir 13 días compensatorios tras negociaciones directas con el Ejecutivo comunitario.

El responsable de Agricultura y Pesca ha defendido que la flota española ya ha puesto en marcha medidas importantes como la implantación de puertas voladoras en 200 embarcaciones y el cambio de malllas en las redes de pesca de arrastre en más de 500 buques, por ello defiende que Bruselas "no puede poner el contador a cero cada vez".

"No tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es tener en cuenta el esfuerzo que se ha hecho", ha señalado Planas quien ha advertido de la "tarea dificilísima" por delante con esta negociación que se demorará hasta al menos la tarde del viernes.**"MAGNÍFICA" CUOTA DE MERLUZA

En lo que respecta a las cuotas en el Atlántico, España ve con buenos ojos la propuesta comunitaria para aguas ibéricas al plantear para 2026 la misma cuota de merluza, la especie más preciada en los caladeros españoles.

"Vamos a mantener las 17.445 toneladas del año anterior, lo cual es una magnífica noticia", ha argumentado el ministro, mientras que intentará limitar el recorte en las capturas de especies como el lenguado y o el abadejo. "La situación la veo con espíritu positivo. Es verdad que tenemos un par de problemas", ha indicado en referencia a los totales admisibles de estas especies.

Por otro lado, Planas ha reconocido la complicada situación de la cigala en el Golfo de Cádiz, ante los informes científicos desfavorables que van en contra de los intereses nacionales. ** Mientras en lo que respecta a la cuota de caballa, Bruselas sigue sin aterrizar su propuesta a expensas de los acuerdos que alcance con Noruega, país al que la UE pide que se someta a la misma disciplina que hacen ya los 27 ante los drásticos recortes que se barruntan para la flota europea.

"Estamos indignados por la situación de la fijación unilateral de cuotas por parte de estos estados", ha subrayado Planas, insistiendo en que "de nada vale" que la UE reduzca hasta un 70% sus capturas, siguiendo la propuesta científica, "cuando otros no siguen la misma línea de actuación".