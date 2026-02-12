(AMP) Planas pide a la UE movilizar la reserva agrícola para el campo andaluz, con 14.000 hectáreas afectadas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (d), visita una explotación agrícola en Moguer (Huelva) iniciando un viaje de tres días a diferentes municipios de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba afectados por el temporal para reiterar el ap - Clara Carrasco - Europa Press

MOGUER (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que se ha dirigido a la Comisión Europea para "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola" que es "uno de los instrumentos" de los que se dispone en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales, que han afectado a "14.000 hectáreas en Andalucía", así como ha señalado que está previsto que el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, acuda a Andalucía la semana que viene.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios durante una visita a una finca agrícola de Moguer (Huelva), en el inicio de una ronda que realizará durante los próximos días a las zonas agrícolas dañadas en la región por las borrascas, para "ver físicamente los efectos que han producido estas borrascas que están sucediéndose de forma continuada desde final de diciembre y esta misma semana, hasta ocho", así como para "hablar, colaborar y a dar respuestas concretas y soluciones a los problemas del sector y apoyarlo en la medida que esté a nuestra disposición", ha remarcado.

Al respecto, ha subrayado que los temporales han provocado daños en el sector primario, "sobre todo en la agricultura", pero también en la ganadería, la pesca y la acuicultura".

En su visita a Huelva, Planas ha explicado que se ha reunido con Freshuelva, Interfresa, las cooperativas y "todos los representantes del sector" para hablar de los problemas derivados de esta situación y de "cómo el Gobierno de España puede colaborar al respecto".

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó en su última sesión, el martes, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los temporales acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

El ministro ha afirmado que el Gobierno de España "lo ha hecho ante todas las circunstancias extraordinarias en que nos hemos encontrado". "Lo hicimos en su momento en Canarias con la erupción volcánica de La Palma, con la Dana de Valencia, con los incendios forestales y ahora lo hacemos evidentemente con este tren de borrascas que ha producido en el sur de la península" que ha recogido el "triple de lluvia de lo que habitualmente tiene" y que ha generado, junto con el viento, inundaciones con "daños importantes".

"Por tanto, en este contexto y más allá del seguro agrario, estamos preparando, como anunció el otro día el presidente del gobierno, un plan de medidas de respuesta para no solo compensar a agricultores y ganaderos y a todos aquellos que forman parte del sector primario, sino también para permitir reconstruir las estructuras de producción y comercialización que se han visto afectadas", ha remarcado.

Por ello, la finalidad de las visitas es "colaborar con el sector y también con el resto de administraciones, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos" en "esta tarea que tan importante de cara a la recuperación de las zonas afectadas y el salir adelante".

Planas ha subrayado que en España "nos hemos enfrentado esta semana" a una climatología "de carácter extremo" que espera que "concluya pronto" y ha recordado que anteriormente se produjeron otros problemas derivados de una sequía "muy pronunciada", como en 2023, pero que en 2024 y 2025 la pluviometría estuvo "más normalizada", por lo que ha enfatizado que "quien iba a decir que este año, al principio de año, tendríamos nada más y nada menos que el triple de lo que hemos tenido hasta ahora".

14.000 HECTÁREAS AFECTADAS

Con respecto a los datos de daños, el ministro ha señalado que la estimación que se tiene en este momento, "según traslada Agroseguro" es de una afectación en Huelva --que concentra casi el 96% de la producción de frutos rojos de España-- de "aproximadamente unas 5.200 parcelas, unas 2.400 hectáreas y hasta ahora se han recibido notificaciones de 350 agricultores". "Evidentemente, no solo hay un daño físico al producto, en este caso la fresa, la frambuesa, el arándano o la moras sino también a las infraestructuras", ha dicho antes de recordar que los productores se han visto afectados en la parte inicial de la campaña de recolección.

En total, Planas ha informado de que en Andalucía hay "afectadas prácticamente unas 14.000 hectáreas de las 22.000 que cubren a nivel nacional el alcance de estas borrascas", toda vez que ha remarcado que son datos de "carácter provisional" porque "uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es que los peritos de Agroseguro, pero también los técnicos del Ministerio, tienen dificultad de entrar en muchas zonas que se encuentran aún inundadas y, por tanto donde es difícil llegar".

El ministro ha indicado que en la zona de Huelva el seguro agrario "cubre el 70% de prácticamente toda la producción", por lo que ha recordado que se trata de "un instrumento muy importante para poder responder a circunstancias como las que se nos han planteado". "Y, evidentemente, también cubre lo que se refiere a las infraestructuras de producción, en particular todos los macrotúneles que son un elemento fundamental para la producción".

El ministro ha señalado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha consolidado en 2026 "la subida de más del 10% experimentado en 2025". Con un presupuesto de 315 millones de euros, "el Gobierno ha incrementado esta partida desde 2018, cuando partía de una dotación inicial de 211 millones de euros".

Al respecto, ha explicado que "solo en Andalucía, los agricultores y ganaderos que contrataron en 2025 una póliza de seguro agrario recibieron una ayuda del Estado de más de 32 millones de euros, más del doble de la aportada por la Junta de Andalucía". De esta forma, la subvención ha supuesto "en torno al 45% del coste neto del seguro agrario", ha dicho.

"Pero aparte de todo ello, estamos movilizando todos los recursos disponibles", ha subrayado antes de apuntar que este viernes hablará de ello con las organizaciones agrarias y las cooperativas en una reunión que mantendrán en la Delegación del Gobierno en Sevilla.

Esta tarde, el ministro visitará una explotación de cebollas en La Barca de la Florida, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se han producido numerosas inundaciones por desbordamientos del río Guadalete. Jerez, uno de los municipios más extensos de España, cuenta con una importante actividad agraria y preocupa el impacto en producciones hortícolas, ya que los cultivos de primavera como el algodón o el girasol no estaban aún sembrados.