Nominadas 410 obras arquitectónicas para los Premios Mies van der Rohe 2026, 24 españolas

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han anunciado este jueves las 410 obras nominadas para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea / Premios Mies van der Rohe 2026 (EUMies Awards 2026), de las que 24 son españolas.

Se trata de 410 obras de 40 países y 143 regiones, que reflejan la diversidad, la creatividad y la riqueza del panorama arquitectónico europeo actual, informa este jueves la fundación en un comunicado.

El jurado de los EUMies Awards 2026 está formado por Carl Bäckstrand, Chris Briffa, Zaiga Gaile, Tina Gregoric, Nikolaus Hirsch y Rosa Rull y las obras ganadores en las categorías Arquitectura y Arquitectura Emergente se anunciarán en abril de 2026.

Las nominaciones muestran las obras más significativas construidas entre mayo de 2023 y abril de 2025 y a partir de esta lista el jurado seleccionará 40 proyectos, que se anunciarán en enero de 2026, de los que se elegirán siete finalistas que se darán a conocer al mes siguiente.

El director general adjunto de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la CE, Normunds Popens, ha asegurado que la arquitectura "no es solo una cuestión técnica o estética: es una cuestión cultural, ambiental y democrática".

La presidenta de la Fundación Mies van der Rohe y primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha subrayado que los galardones "celebran lo mejor de la arquitectura europea, un proyecto compartido que refleja la creatividad, la innovación y el compromiso del continente con un presente sostenible".