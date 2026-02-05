La rehabilitación del Vapor Cortès de Terrassa (Barcelona), finalista del Premio Mies van der Rohe

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del Vapor Cortès-Prodis 1923 de Terrassa, obra de H Arquitect, es una de las cinco finalistas en la categoría Arquitectura de los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premios Mies van der Rohe (Premios Eumies), ha informado la Comisión Europea este jueves en un comunicado.

Los otros finalistas de esta categoría son el Palais des Expositions de Charleroi (Bélgica), de AgwA y Jan de Vylder Inge Vinck; Lot 8 LUMA de Arles (Francia), de Atelier Luma, BC arquitects & estudis y Assemble; Josephine Baker - Centro deportivo y cultural Marie-Jose Perec de La Bouëxière (Francia) y el Mercado Gruz de Dubrovnik (Croacia).

En la categoría Emergente los finalistas son el Centro Cultural Multiservicio Le Foirail de Laguiole (Francia) y los espacios temporales para el Teatro Dramático Nacional de Eslovenia, en Liubliana.

Los Premios Eumies se otorgan a obras arquitectónicas individuales que demuestran excelencia en términos conceptuales, sociales, culturales y técnicos, y el galardón a la categoría Arquitectura asciende a 60.000 euros y el Emergente a 30.000 euros.

Tras anunciar las obras finalistas, en abril se anunciarán las ganadoras y la entrega de premios tendrá lugar durante el mes de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.