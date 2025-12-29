Sanidad inicia el trámite para limitar la jornada laboral de los residentes en Formación Sanitaria Especializada

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Sanidad, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). La Casa Sindical es un edificio ubicado en el Paseo del Prado en Madrid. Es la sede tradicional del Ministerio de Sanidad. Recientemente, también alberga al - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes el inicio del trámite para limitar la jornada laboral de los residentes en Formación Sanitaria Especializada, al considerar que "en muchas ocasiones" superan lo establecido en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

Así, se ha dado comienzo al procedimiento de consulta pública para modificar el Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral del personal en Formación Sanitaria Especializada, que no es "suficiente para velar por el cumplimiento de dichos cómputos máximos de jornada laboral", lo que supone un "perjuicio" sobre el bienestar y desempeño de estos especialistas.

Sanidad también ha expresado que estas jornadas no son imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de adquisición de competencias, ni para realizar los deberes contemplados en la normativa.

Desde que entró en vigor este Real Decreto, que supuso la creación de un marco común para regular la relación laboral de los residentes, solo se han introducido ajustes menores, sin abordar "aspectos clave" como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia.

Si bien en la actualidad se está intentando reformar el Estatuto Marco, en el que se propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales, esta ley no es aplicable al personal en formación.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones interesadas podrán enviar sus observaciones hasta el 13 de enero de 2026 al correo electrónico 'proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es', a partir de este martes.