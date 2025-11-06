Von der Leyen dice que la UE hará "lo posible" para que la COP30 sea un éxito: "Europa mantiene el rumbo"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, durante la inauguración de la cumbre Global Citizen Now en CaixaForum, a 29 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). La capital de Andalucía, Sevilla, acoge la IV Conferencia In - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recalcado que los 27 harán "lo posible" para que la Cumbre del Clima (COP30) sea un éxito y que la UE está "lista" para contribuir a ello.

"Como Unión Europea, haremos lo posible para que esta COP30 sea un éxito. Estamos aquí para redoblar nuestros compromisos, esforzarnos por acelerar aún más su implementación, subsanar las deficiencias restantes", ha dicho desde Belém (Brasil), donde este jueves comienza la Cumbre.

Para Von der Leyen, ésta tiene que ser la Cumbre que mantenga "al alcance" de la comunidad internacional el objetivo de no superar los 1,5ºC de calentamiento global. Además, según ha asegurado, la de Belém debe ser la COP que refuerce la determinación de los países de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030, así como la que beneficie a los países más vulnerables al "devastador" impacto del cambio climático.

"Europa mantiene el rumbo. Y ofrecemos nuestro apoyo a nuestros socios para que hagan lo mismo. Porque el mundo entero debería beneficiarse de la transición hacia una energía limpia", ha destacado.