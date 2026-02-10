Comité Europeo de las Regiones.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 10 de febrero

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 10 de febrero de 2025:

1.- 07.30 horas: en Nicosia (Chipre), el presidente regional, Emiliano García-Page, participa en la CCXXXVIII reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, en el Centro de Conferencias Filoxenia. Las intervenciones de la Mesa podrán seguirse vía streaming en el siguiente enlace: https://webstreaming.cor.europa.eu/en/cor/238th-bureau-meeti...

2.- 09.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno Felipe González conversa con los periodistas Pedro García Cuartango, Esther Palomera y Lucía Méndez dentro del formato de los 'Desayunos del Ateneo'. Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

3.-09.30 horas: En Madrid , el secretario general del PP, Miguel Tellado asiste junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional de PP, Cuca Gamarra, y la portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, al desayuno informativo de 'La Razón', que protagoniza el presidente de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández-Mañueco en Sede 'La Razón' (c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17).

4.-10.00 horas: En Madrid, por el Día de Internet declaraciones del director de la división de xMDR de Cipher, compañía del grupo Prosegur, Carlos Fernández.

5.-10.25 horas: En Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón y el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, atienden a los medios de comunicación antes de la inauguración de oficial de FIMA, presidida por el Rey Felipe VI, que recorrerá el recinto ferial acompañado también del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

6.-10.30 horas: En Madrid, ruedas de prensa en el Congreso de los diputados: El portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso Alberto Ibáñez; 11:15. La portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal; 11:30. La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, Verónica Barbero y 11.45 Ione Belarra, secretaria general y diputada de Podemos.

7.- 11,00 horas: En Sevilla, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación con motivo de la movilización en protesta por el acuerdo de la UE-Mercosur. Ante la Subdelegación del Gobierno, en la Torre Norte de la Plaza de España.

8.- 11,00 horas: en Mérida, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se reúne con la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola, en la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, en la Asamblea. Al finalizar, Guardiola atenderá a los medios en el Patio Noble de la Cámara regional.

9.- 12,00 horas: en Mérida, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ofrece una rueda de prensa, en la sala de prensa de la Cámara regional.

10.- 12.00 horas: en Toledo, el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín; el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; el viceconsejero y comisionado de Accesibilidad en Castilla-La Mancha, José Luis Escudero; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; y el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, asisten a la inauguración de la I Gala Inclusivamente, en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural. La apertura de puertas tendrá lugar a las 11.00 horas.

11.- 12.05 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibe la condecoración de Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina en Casa Árabe, otorgada por la Embajada de Palestina (a las 12.00 horas, foto de familia) (C/ Alcalá, 62).

11.- 12.15 horas.- En València, Asamblea General de AVE 2026, donde presentará la memoria de actividades de 2025 y el Plan de Acción para 2026. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un diálogo a las 13.15 horas. A las 13.45 horas, el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juafran Pérez Llorca, clausuran el acto. Auditorio Roig Arena. C/ del Bomber Ramón Duart, 12.

12.- 12.15 horas: en Mérida, reunión de la Junta de Portavoces, en la sala Muñoz Torrero de la Asamblea de Extremadura.

13.- 12.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el Ministerio de Trabajo.

14.- 12.30 horas (aprox): En Madrid, rueda de prensa del Consejo de Ministros.

15.- 13,00 horas: en Mérida, representantes de los grupos parlamentarios ofrecen una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, en la sala de prensa de la Cámara regional.

16.-18.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el acto 'Grok, desnúdala', con motivo del Día de Internet Seguro, junto a Sarah Santaolalla y Carla Galeote.

NOTA: Antes del inicio del encuentro, sobre las 17.55 horas, ofrece declaraciones a los medios. Espacio Bertelsmann (C/ O'Donnell, 10).

