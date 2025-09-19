Comité Europeo de las Regiones.- Agenda Autonómica de Europa Press para este viernes 19 de septiembre

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para el viernes, 19 de septiembre:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.00 horas: En Helsingor (Dinamarca), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones. En Marienlyst Strandhotel (Strandvej, 2).

-- 09.30 horas: En Vitoria, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene en un desayuno informativo en Vitoria para compartir su modelo territorial. En el Gran Hotel Lakua. (Calle Tarragona, 8).

-- 10.15 horas: En Vacarisses (Barcelona), declaraciones del preisdente de ERC, Oriol Junqueras, en una jornada de trabajo del grupo parlamentario Castell. (c/ Major 3).

-- 11.30 horas: En Guardamar del Segura (Alicante), la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, preside la reunión de la interparlamentaria socialista. Atenderá a los medios de comunicación antes del encuentro. Los gráficos podrán tomar imágenes al inicio de la reunión. Casa de la Cultura. (C/Colón, 60).

-- 12.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general del PSOE Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, se reúne con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO para analizar distintos asuntos de actualidad. Habrá atención a medios. Sede regional del PSOE. (Avenida Juan XXIII, 11, Local 2. Esquina con calle Ángel Guimerá).

-- 12.00 horas: En Alcalá de Henares, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el acto de apertura del año académico de la Universidad de Alcalá de Henares, junto al rector de la UAH, José Vicente Saz. En la Universidad, y la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet. (Paraninfo Universidad de Alcalá. Plaza de San Diego).

-- 12.00 horas: En Albacete, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitará el CEIP Ana Soto para conocer cómo funciona el comedor escolar; acompañado por la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; y Diego Pérez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes.

NOTA: A su llegada, el ministro atenderá a los medios en la puerta de entrada del colegio (avenida del Teatro, 1).

-- 12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura el Curso Académico 2025-2026 de las Universidades de Castilla y León. Universidad (Paraninfo Escuelas Mayores).

-- 13.30 horas: En Vitoria, el Lehendakari, Imanol Pradales, recibe al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. En el palacio de Ajuria Enea. (Fray Francisco de Vitoria, 5).

NOTA: Abierto a medios gráficos.

-- 20.00 horas. En Oleiros (A Coruña), el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, visita el Concello de Oleiros. Intervendrán el alcalde, Ángel García Seoane, y el presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber. (Pl. de Galicia, 1)

TRIBUNALES

-- 09.30 horas. En Valencia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, comparece como testigo en el juzgado de Catarroja por la dana. (Plaça Corts Valencianes, 20).

ECONOMÍA

-- 9.30 horas (Madrid): El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reúne con consejero de Industria, Eduardo Arasti, para analizar la Propuesta de Planificación de electricidad con horizonte 2030 en Cantabria, en la Secretaría de Estado de Energía (Paseo de la Castellana, 160).

-- 10.30 horas: En Palma, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ofrece una rueda de prensa con motivo de la situación social y laboral de Baleares. Sede de CCOO Baleares. (Carrer de Francesc de Borja Moll, 3).

SOCIEDAD

-- 09.15 horas: En Cartagena (Murcia), el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, atiende a los medios antes de la Conferencia Nacional sobre Seguridad Vial de las Policías Locales, que organiza la DGT y Unijepol. Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias de la Empresa. (Calle Real, 3).

-- 10.30 horas: En Murcia, el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, atiende a los medios de comunicación junto al portavoz nacional de Educación del partido, Joaquín Robles, diputados regionales y concejales. En la puerta de la Consejería de Educación, (avenida de la Fama, 15).

-- 10.30 horas: en Mérida, CCOO presenta un informe sobre la financiación de la educación universitaria en España y Extremadura, y ofrece su posición sobre la posible llegada de universidades privadas a la región. Sede del sindicato. (Av. de Juan Carlos I, 47).

-- 10.30 horas: En San Millán de la Cogolla (La Rioja), el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina, visitan el Monasterio de Yuso que albergará en 2026 una gran exposición sobre el español y ofrecen detalles sobre la misma. Monasterio de Yuso.

-- 11.00 horas: En Palma, declaración conjunta de las entidades sociales sobre la acogida de migrantes en Baleares. Casal de Asociaciones de Inmigrantes. (Carrer d'Eusebi Estada, 48).

-- 12.00 horas: En Barcelona, el Observatori contra la LGTFIfobia presenta el informe anual 'L'estat de la LGTBIfobia a Catalunya'. Centre LGTBI. (c/ Borrell 22).

-- 16.00 horas: En Alfara del Patriarca (Valencia), Fundación Princesa de Girona y Universidad CEU Cardenal Herrera organizan el hackatón "Muévete x Valencia", protagonizado por jóvenes que buscará soluciones reales para la reconstrucción de la dana. Paraninfo de la Universidad. (C/ Mayor, 61).

-- 17.00 horas: En Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), inauguración de la VIII Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, NaturCyL. Campo de Polo.

-- 18.30 horas: en Toledo, acto de calle y concentración, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, donde a las 18.15 horas atenderán a los medios la directora del Instituto de la Mujer regional, Lourdes Luna, y la presidenta de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto. (Plaza de Zocodover).

-- 20.00 horas: En Madrid, bicifestación por el desarrollo completo de la bicicleta en Madrid. (Plaza Cibeles).

CULTURA

-- 11.15 horas: En San Javier (Murcia), presentación de la exposición de mapas históricos de San Javier, Mar Menor y Región de Murcia, elaborada por el Centro de Estudios Históricos de San Javier (CEHIS). Asiste en concejal de Cultura, David Martínez, y representantes del CEHIS. En la sala de prensa del Ayuntamiento. (Pl. de España, 3).

-- 16.30 horas: En Barcelona, apertura de La Setmana del Llibre en Català (Pg.Companys).

-- 20.30 horas: En San Sebastián, gala inaugural Festival de cine de San Sebastián. En el Teatro Victoria Eugenia. (República Argentina, 2).