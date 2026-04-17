Collboni recibe en Barcelona a alcaldes y representantes de ciudades europeas y norteamericanas

Encuentro de Collboni con alcaldes y representantes europeos y norteamericanos. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este viernes a los alcaldes de Atenas, Haris Doukas, y de Mugla (Turquía), Ahmet Aras; a la concejal de la ciudad de Toronto, Alejandra Rojas; la comisionada de Relaciones Internacionales de Nueva York, Ana María Archilla; y la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto.

En el caso de Doukas, Collboni comparte con él presencia en distintos organismos europeos, como la red Eurocities, el Partenariado de la Agenda Urbana sobre Inclusión de Migrantes y Refugiados, o la Global Compact for Migration, informa el consistorio en un comunicado.

El encuentro con los distintos representantes se ha hecho en el marco de los distintos actos de alcance internacional que acoge este viernes y sábado Barcelona, como la Global Progressive Mobilisation (GPM).