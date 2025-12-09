El Congreso rechaza la ley del PP para dar ayudas fiscales a explotaciones agrarias, ante la abstención de Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo atiende a los medios durante el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, a 3 de diciembre de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Este congreso da paso a una nueva etapa al - Mateo Lanzuela - Europa Press

El PSOE y los partidos de izquierda rechazan la propuesta, que sí apoyan Junts y UPN

El Congreso ha rechazado la admisión a trámite de una proposición de ley del PP para conceder ayudas fiscales que alivien los costes de producción en el campo, al imponerse el voto en contra de PSOE, Sumar y sus socios de la izquierda. La propuesta recabó el apoyo de Junts y UPN, pero Vox optó por abstenerse y no salió a adelante.

Se trataba de una propuesta legislativa para situar al sector alimentario español como sector estratégico esencial de la economía, mediante un amplio paquete de medidas fiscales que incluían aplicar el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Ya en el debate de la propuesta, Vox y PP se habían enzarzado con motivo de la situación del sector primario y la agricultura, de manera que el partido de Santiago Abascal ha pedido a los 'populares' dejar "en paz" a los agricultores con las políticas que impulsa desde Bruselas, a lo que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha respondido tachando a Vox de "populista".

El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Javier José Folch, ha aprovechado su turno para cargar contra Vox, al que ha tachado de "populista" con el sector primario. Folch ha censurado que el partido de Santiago Abascal tuvo la oportunidad de hacer algo por el sector primario cuando estuvo en los gobiernos autonómicos junto al PP, e incluso en las consejerías de Agricultura, pero decidieron salir "corriendo" para instalarse "en los sillones de la crítica negativa y populista".

"A la primera de cambio salieron corriendo, salieron por piernas y abandonaron esos gobiernos, porque les resulta más fácil estar en la oposición, sin responsabilidades de gestión, criticando y haciendo del populismo su única bandera", ha rematado.

En el turno de réplica, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha reprochado al PP que presente una ley en el Congreso para defender al sector primario cuando pacta en Bruselas con el PSOE políticas que suponen "limitaciones" para las explotaciones agroganaderas y obligaciones medioambientales "que desprecian a los trabajadores españoles".

"El campo español lo que quiere es que todos ustedes les dejen en paz, porque los productores españoles compiten con reglas imposibles y los productores extranjeros compiten sin reglas", ha apostillado.

EL PSOE Y SOCIOS DE IZQUIERDA RECHAZAN LA LEY

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE Trinidad Carmen Argota ya ha avanzado el voto en contra de su partido a la proposición de ley, porque "no añade ningún instrumento útil" a los que ya están en marcha, "llega tarde, duplica lo existente" y está pensada más para "hacer ruido" que para resolver los problemas reales del campo y de la cadena alimentaria.

El portavoz de Agricultura de Sumar en la Cámara Baja, Toni Valero, ha enfatizado que la ley del PP "no aporta certezas ni a agricultores ni a consumidores" y sólo aporta "ideologías de mercado". También ha denunciado que la iniciativa promete para todos los territorios la disponibilidad hídrica, algo que es "engañar a la gente" y comprometer la "seguridad hídrica".

En cuanto a Bildu, Mikel Otero ha dicho que la ley es una propuesta "ideológica" y que "no vale un pimiento" y la portavoz de Agricultura de ERC, Teresa Jordá, ha avanzado su voto en contra porque la considera "fallida" al no crear ninguna obligación, no asignar recursos ni modificar ningún instrumento existente. "Es un marco declarativo", ha explicado.

La diputada de Podemos Martina Velarde ha criticado la postura "contradictoria" del PP al presentar una iniciativa para querer proteger al sector primario, cuando en las comunidades autónomas en las que gobierna impulsa modelos que "están degradando" los territorios, como las macrogranjas hiperintensivas.

PNV VE ALGUNOS ELEMENTOS "POSITIVOS"

Del lado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea ha saludado algunos elementos de la propuesta, como disponer de mecanismos de alerta temprana, la reducción del IVA de los insumos o el impulso del acceso de los agricultores al mercado de carbono; pero ha advertido que la iniciativa tiene un "enfoque centralista" al invocar el artículo 149.1 de la Constitución "para justificar una planificación económica de alcance estatal".

El diputado de Junts Isidre Gavín también ha criticado la propuesta legislativa porque la considera "generalista" y con muchos puntos que no se especifican, pero ha apuntado que la alternativa al partido de Alberto Núñez Feijóo es un "Gobierno gestoría" que busca hacer sólo que manda Europa y un Ministerio de Agricultura que "no arregla nada".

