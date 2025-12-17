Cruce de reproches entre 'populares' y socialistas en la Eurocámara en el debate sobre casos de acoso sexual en el PSOE

Entrega del premio Sajarov en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. - MATHIEU CUGNOT // EUROPEAN PARLIAMENT

BRUSELAS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El debate forzado por el PP en el pleno del Parlamento Europeo sobre los recientes casos de acoso sexual en el PSOE se ha resuelto con un cruce de reproches entre bancadas durante el que los 'populares' han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir el partido en un "estercolero moral" y los socialistas y socios de Gobierno han reprochado al PP y Vox la censura cuando no cuentan en sus filas con protocolos para apoyar a las víctimas.

La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, que ha representado a la Comisión Europea en el debate, ha alertado de que el acoso sexual es un problema "sistémico" que amenaza los cimientos de la sociedad europea, pero ha evitado toda mención directa a la situación en España.

Así, la liberal belga se ha limitado a repasar las medidas y programas promovidos por Bruselas para luchar contra el acoso y ha defendido que "no debe haber espacio" para el acoso sexual en ninguna institución ni en ningún entorno laboral en la UE.

"El líder que presumía de ser un escudo para las mujeres hoy ha convertido su partido en un estercolero moral lleno de acosadores, depredadores y cómplices que callaron para no perder su sillón", ha dicho al inicio del debate la secretaria general del PPE y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat.

También la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha acusado al PSOE de guardar "en el cajón durante cinco meses" de varias denuncias de víctimas dentro del partido y que no se hayan tramitado hasta que los casos trascendieron a la prensa. El líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha sido otro de los eurodiputados que ha señalado a Sánchez porque ha "encubierto" denuncias en varios puntos de España.

Del otro lado, la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez ha replicado enumerando casos de acoso sexual en las filas del PP y advertido de que en el partido socialista asumen los "errores" y lo hacen porque cuentan con "protocolos" específicos para acompañar a las víctimas.

"A ustedes no les interesa luchar contra el acoso sexual. Sólo quieren instrumentalizar un problema que es muy serio", ha reprochado Gálvez al grupo del PP. Mientras, la también socialista Leire Pajín ha concedido que "la discriminación y la violencia sexual existen en todas partes", pero ha puesto en valor que en las organizaciones "comprometidas con la igualdad" no se silencian los casos, sino que se apoya a las víctimas.

En el curso del debate también ha intervenido la líder de Podemos en la Eurocámara, Irene Montero, quien ha reprochado la gestión del PSOE de los casos denunciados y ha defendido la lucha feminista contra la "impunidad" de quienes ejercen la violencia.

Además, tras un ataque del agitador y eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, quien le ha acusado de promocionar en el partido por su relación con Pablo Iglesias, Montero le ha reprochado que esa afirmación era "violencia". "Si te atreves a hacer esto en el Parlamento Europeo, delante de todo el mundo, qué no harás en tu casa cuando nadie te ve", le ha recriminado.

Desde el PNV, Oihane Agirregoitia ha considerado "inaceptable" que se recurra a la "excusa de que el machismo es estructural" y reclamado más firmeza en la lucha contra el acoso sexual y el apoyo a las víctimas, al tiempo que ha puesto en duda el compromiso del PP con la "tolerancia cero" contra el acoso.

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha pedido tanto a PP como al PSOE que "aparten a sus acosadores de los partidos" y advertido a ambos que no den "clases de feminismo" cuando tienen "muchos trapos sucios que tapar".

La representante de ERC, Diana Riba, por su parte, ha advertido de que los hechos en el PSOE son "graves" y pedido poner en el centro del debate a las víctimas, si bien también ha avisado de que sería "profundamente hipócrita ignorar el contexto político de este debate", ya que "muchos" de los intervinientes no buscan "erradicar el machismo, sino instrumentalizar el dolor de las mujeres".