Una encuesta de la EMHA revela que siete de cada 10 mujeres con migraña hormonal no reciben tratamiento personalizado

Siete de cada 10 mujeres con migraña hormonal no reciben tratamiento personalizado en la actualidad, según ha revelado la encuesta 'Migraña en mujeres - El Patrón Hormonal Invisible', presentada en el Parlamento Europeo por la Alianza Europea contra la Migraña y el Dolor de Cabeza (EMHA, por sus siglas en inglés).

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, 8 de marzo, la citada organización ha expuesto que Europa tiene una oportunidad clave en el diseño de políticas para abordar las desigualdades en la salud de las mujeres, mientras la Comisión Europea prepara la futura Estrategia de Salud de la Mujer.

Por este motivo, los representantes de la EMHA han acudido a la citada institución comunitaria, en la que han expuesto que un estudio reciente sobre la carga de las cefaleas y la migraña, y sus proyecciones para 2050, indica que, debido a la alta carga de estas enfermedades, es necesario priorizar los dolores de cabeza en las políticas sanitarias globales y asignar los recursos necesarios para reducir este impacto.

En concreto, han intervenido en el evento 'Más que solo un dolor de cabeza: Romper el silencio sobre condiciones poco reconocidas', que se ha celebrado como parte de la serie de 'Charlas del Día Internacional de la Mujer', promovida por la revista 'The Parliament Magazine' y que ha contado con el apoyo de la compañía farmacéutica AbbVie.

ENFERMEDAD INVISIBLE Y DISCAPACITANTE

En el mismo también se ha divulgado que la migraña es una enfermedad neurológica con un patrón frecuente, invisible y discapacitante, caracterizada por ataques de dolor de cabeza intenso y pulsátil de intensidad moderada a severa. A pesar de la alta prevalencia, ya que afecta hasta un 18 por ciento en mujeres, sigue existiendo un infradiagnóstico significativo ya que, de hecho, el estudio revela que el 42 por ciento de las personas con resultados positivos en el cribado nunca han recibido un diagnóstico.

Los resultados "muestran una realidad que se ha subestimado durante años: la migraña, especialmente la asociada a los ciclos hormonales, sufre una trivialización que agrava su invisibilidad y dificulta reconocerla clínica e institucionalmente", ha explicado la directora ejecutiva de esta entidad, Elena Ruiz, quien ha pedido su "reconocimiento formal" como "problema de salud que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, con el fin de impulsar su inclusión en la Estrategia Europea de Salud Neurológica 2025 y mejorar la atención sanitaria".

En este contexto, y teniendo en cuenta que tres de cada cuatro ciudadanos que viven con migraña son mujeres, la mayoría en edad reproductiva, se ha llevado a cabo esta encuesta, en la que han participado 5.410 personas de 13 países europeos, incluida España, con 486 respuestas. La realidad recogida es que el patrón hormonal en la migraña es común, pero a menudo no se explora ni se integra de forma consistente en la atención sanitaria.

Así, se ha hallado que dos de cada tres participantes informaron de un posible patrón entre los ataques de migraña y su ciclo menstrual, y que el 90 por ciento indica que los ataques de dolor de cabeza durante la menstruación son más intensos, duraderos y más difíciles de tratar que fuera de este periodo. No obstante, el 68 por ciento de las mujeres encuestadas afirma que nunca se les ha ofrecido tratamiento individualizado en relación con ataques que presentan un patrón hormonal.

EL 70% SE AUTOMEDICA

Además, se ha constatado que el 66 por ciento asocia sus convulsiones con la menstruación y solo el 59 por ciento ha hablado alguna vez con un profesional sanitario sobre estos desencadenantes hormonales. En el caso de España, el 24 por ciento de los que respondieron afirmaron que, a pesar de la carga de la migraña, no habían visitado a un médico y, de estos, el 70 por ciento se automedica.

Los datos "ponen de manifiesto, por tanto, la necesidad de cerrar la brecha diagnóstica y avanzar hacia protocolos de tratamiento individualizados, adaptados a las necesidades de las mujeres a lo largo de toda su vida", ha subrayado, por su parte, la jefa del departamento de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, la doctora Patricia Pozo-Rosich.

A juicio de Pozo-Rosich, "es esencial fortalecer el compromiso político con el reconocimiento del impacto de la migraña en las mujeres, la formación de profesionales sanitarios, la promoción del diagnóstico precoz desde una edad temprana y la garantía de acceso a tratamientos adecuados". Junto a ello, "se necesita más investigación sobre el impacto de las hormonas".

"Necesitamos pasar de un enfoque reactivo a uno más proactivo e individualizado, comenzando pronto con tratamientos eficaces y bien tolerados, para reducir la discapacidad y ralentizar la progresión de la enfermedad", ha finalizado Ruiz.