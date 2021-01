Espadas insta a aclarar el proceso de selección de los fondos de recuperación de UE: "La Junta no nos ha contestado"

SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha instado este jueves a la Junta de Andalucía y al Estado a aclarar el proceso por el cual se seleccionarán los proyectos que serán remitidos para la captación de los fondos europeos de recuperación, los denominados 'Next Generation', después de que haya advertido de que aún no se ha obtenido respuesta de la Junta de Andalucía pese a que a mediados de diciembre el Ayuntamiento hispalense le remitió 90 proyectos para la captación de 1.400 millones.

A preguntas de los periodistas, tras presentar en rueda de prensa la nueva aplicación municipal, Espadas ha explicado que desde el Área de Coordinación del Plan Estratégico de Sevilla se ha pedido a la Junta de Andalucía información en este sentido, teniendo en cuenta que se hizo "con urgencia y premura" la petición de recopilación de los proyectos, pero ahora la Junta aún no ha contestado, según subraya.

"No sabemos si se está produciendo un proceso de selección por parte de la Junta para ver si los proyectos presentados por todos cumplen los requisitos o si se van a enviar para que el Gobierno central sea el que los evalúe. No hemos obtenido respuesta sobre si la Junta es la que hará o no la evaluación", afirma. De cualquier modo, supone que este asunto será objeto de una conferencia sectorial entre el Estado y las regiones.

Espadas insiste en que "no se escapa la dificultad de seleccionar y cuadrar esos proyectos de iniciativa pública y privada y atender la enorme demanda de las Administraciones al respecto". "Todos hemos hecho los deberes y ha llegado el momento de que se nos diga si se hace una selección previa por parte del gobierno autonómico, que va a gestionar parte de los fondos", concluye.