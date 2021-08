El eurodiputado socialista González Casares lamenta la "dinámica de confrontación" de Feijóo sobre los fondos europeos

Casares prefiere "no entrar en polémicas internas" pero reconoce que no le han gustado las palabras del secretario de organización del PSdeG, Antonio Quiroga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha lamentado la dinámica de "confrontación" ejercida por el Gobierno autonómico de Núñez Feijóo durante toda la pandemia respecto a la llegada de fondos europeos y a la estrategia de vacunación del Ejecutivo central.

En una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser, el eurodiputado ha instado a la Xunta a "ejercer" esa "transparencia" que no deja de "pedir". "Nosotros estamos trabajando por esos fondos y otros hacen todo lo contrario", ha criticado González Casares.

Respecto a la llegada de la primera partida, de 9.000 millones de euros, de los fondos europeos, el eurodiputado ha destacado que son "muy necesarios" para la recuperación y para "acelerar la transformación del país, en el ámbito ecológico y digital".

Aunque no ha dado una cifra concreta de la cuantía que finalmente llegará a Galicia, ha recordado el "compromiso" de ceder el 55% a las comunidades autónomas. "El resto del reparto dependerá de las áreas. Cada conferencia sectorial decidirá las claves del reparto", ha indicado.

"El principal objetivo debe ser recuperar la producción industrial y hacer que las industria que ya están se modernicen, y que aparezcan nuevas oportunidades de negocio. Debemos transformar la economía de forma sostenible y capacitar a los jóvenes para los trabajos del futuro", ha argumentado el eurodiputado socialista.

PROYECTOS GALLEGOS PARA LOS FONDOS

Retomando el tema de la transparencia, González Casares ha indicado que "no se sabe mucho" sobre los proyectos gallegos para los fondos europeos. "En cuanto a energía, hay algunos que tienen cabida, pero otros son más de lo mismo. No se puede coger este presupuesto para hacer proyectos que ya estaban previstos", ha recordado el socialista, que ha apuntado que "no sólo hay que pedir dinero, hay que hacer porque venga".

Uno de esos proyectos, sobre el que González Casares no pierde la esperanza es la planta de baterías para coches eléctricos. "Habrá que seguir trabajando porque los cálculos indican que España necesita entre cuatro y cinco plantas, por lo que hay espacio para más plantas", ha señalado Casares.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central "beneficie" a Cataluña en el reparto de fondos para "solucionar" sus problemas territoriales, Casares ha defendido que el Ejecutivo estatal considera que "todos los ciudadanos son iguales" y ha defendido que el Gobierno "tratará de ser ecuánime". "Creo que deberíamos quejarnos menos y presentar proyectos ambiciosos para competir", ha asegurado.

DISPUTAS INTERNAS EN EL PSdeG

Por otra parte, interpelado por las polémicas que en las últimas semanas sacuden al PSdeG, Casares ha preferido "no entrar". Y es que en la última semana, el partido ha recibido una sacudida interna al publicar el secretario de organización de los socialistas gallegos, José Antonio Quiroga, en un artículo publicado de El Progreso, que existían "movimientos" contra Gonzalo Caballero por parte del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, y el ex líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

"No me gustan esas palabras. Coincido con el delegado del Gobierno, José Miñones, en que no son formas pero, dicho esto, lo que tenemos que hacer los socialistas con responsabilidades es trabajar", ha resuelto González Casares.

Preguntado por si el futuro del PSdeG pasaba por Formoso o Quiroga, el eurodiputado socialista ha respondido tajante que "el futuro del partido pasa por sus estatutos, que dicen que hay que hacer unas primarias".

Con todo, y aunque ha dejado en el aire que pueda haber alguna persona en Ferraz que tenga una u otra "preferencia", ha confirmado que, "lo que sí sabe", es que "todos los secretarios generales son apoyados por Ferraz". "Espero que las aguas vuelvan a su cauce", ha rematado el asunto el eurodiputado.