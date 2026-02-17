Eurodiputados elogian la diversidad de opiniones en España sobre Justicia, pero lamentan no haberse reunido con Sánchez

(I-D) El jefe de prensa del Parlamento Europeo, Damián Castaño; la eurodiputada de Renew Raquel García Hermkda-Wan der Walle y el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la misión en España de la delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Raquel García Hermida-Van der Walle, ha resaltado la diversidad de opiniones en sus reuniones con distintos actores relacionados con la Justicia, pero ha lamentado no haberse reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Habría enriquecido la discusión".

Así se ha expresado este martes la representante liberal en una rueda de prensa tras finalizar la ronda de reuniones que la delegación del Europarlamento ha mantenido durante este lunes y este martes en España.

García Hermida ha sostenido que los intercambios "han sido abiertos, constructivos y sustantivos" con "mucha voluntad de los interlocutores en toda su diversidad de opiniones".

En dichos intercambios, la eurodiputada ha señalado que "se ha puesto de manifiesto de que hay sensibilidad y conocimiento" y que "hay un debate social activo y muy vivo en la sociedad española" respecto de la situación judicial.

En la rueda de prensa también ha intervenido Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo. El eurodiputado también ha remarcado la "variedad importante en cantidad y en calidad" de opiniones con sus interlocutores.

No obstante, ha remarcado que aún es pronto para sacar conclusiones: "Naturalmente, recién concluida la misión, ni podemos ni debemos adelantar cuál será el contenido del informe de las conclusiones de la evaluación y de las eventuales sugerencias que el Parlamento Europeo pueda realizar sobre la base de la misión".

UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE DERECHO

Los cinco miembros de la Eurocámara que han participado en la comitiva han sido Zarzalejos, García Hermida, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y el italiano Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Precisamente, este último, en declaraciones a los periodistas, ha criticado que el PP Europeo "esté intentando utilizar este estudio sobre el Estado de derecho contra el Gobierno" de Sánchez, pues, según él, habían pactado realizar otra misión en Italia, que se ha cancelado.

"He de decir que esto es en honor del diputado Zarzalejos. Él mantuvo su pacto, habíamos llegado a un acuerdo en el que va a haber una visita a Italia y una visita a España y él lo mantuvo hasta el final. Sin embargo, el que no mantuvo su palabra fue el señor Weber, que en la reunión de jefes del grupo decidió votar con la extrema derecha y se anuló la visita a Italia", ha remachado Zan.

La delegación del Parlamento Europeo ha viajado esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de derecho con el fin de redactar un informe.

Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.

Durante estos dos días en España, la delegación ha tenido reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional, con la fiscal general del Estado y con asociaciones judiciales y fiscales.

EL MINISTERIO PLANTEA LOS AVANCES EN LA DIGITALIZACIÓN

La secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y la directora general de Asuntos Constitucionales, Camino Vidal, han sido quienes han recibido a los eurodiputados, según fuentes del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

En esta reunión, que han apuntado que se ha desarrollado "en un tono cordial y constructivo", se ha informado a los representantes parlamentarios de los avances realizados en los últimos años en materia de mejora de la Justicia y de lucha contra la corrupción.

En concreto, el encuentro ha tratado sobre el anteproyecto de Ley de integridad pública, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros este mismo martes, según las mismas fuentes.

Además, han abordado cómo "se ha podido llevar a cabo el mayor aumento de planta judicial de la historia con 500 nuevas plazas previstas para 2026", así como "la digitalización como un caso de éxito en la modernización de la Administración de Justicia".

REUNIÓN CON EL TC SOBRE LA AMNISTÍA

La delegación se ha reunido este martes con representantes del Tribunal Constitucional (TC) para "conocer el papel" de la corte de garantías en la ley de amnistía o su relación con el Tribunal Supremo.

Así lo ha comunicado el TC en una nota de prensa, en la que explica que han sido el presidente Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel los que han recibido a los cinco eurodiputados de la comitiva en el Salón del Pleno de Domenico Scarlatti.

Cabe recordar que el TC avaló el pasado junio, con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía".

En la nota de prensa, el TC detalla que también han hablado sobre la protección de los derechos fundamentales, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial o la situación del Estado de derecho en España.

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, además de miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal, también han recibido este martes a la delegación, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces por una nota de prensa.

Posteriormente, se han trasladado a la sede del CGPJ, donde han mantenido un segundo encuentro, en el que, además de la presidenta del TS y del CGPJ, han intervenido los vocales del Consejo General del Poder Judicial Bernardo Fernández e Isabel Revuelta.

PERAMATO DEFIENDE LA REFORMA DEL EOMF

Del mismo modo, los cinco eurodiputados se reunieron este lunes con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que defendió la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), la organización judicial y el modelo de investigación penal.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, en el caso de la reforma del EOMF, Peramato explicó que "el anteproyecto fiscal introduce modificaciones orientadas a reforzar la estabilidad institucional y la autonomía funcional del fiscal general del Estado, con un mandato único de cinco años no renovable".

Y recordó que el actual estatuto "prevé unas causas tasadas de cese del fiscal general y que no puede ser cesado por la mera voluntad del Poder Ejecutivo, como ocurre en otros países del entorno europeo".

Además, Peramato reivindicó "un nuevo modelo procesal penal", en el que una investigación esté dirigida por el Ministerio Fiscal, "tal y como sucede en la mayoría de los sistemas procesales europeos", y atribuyendo al juez "un papel reforzado de garante de los derechos fundamentales".

La fiscal general llamó a dotar al Ministerio Fiscal de "autonomía presupuestaria", ya que señaló que "España es el único organismo constitucional que carece de ella".