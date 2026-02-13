Feijóo lamenta que Sánchez se quedase fuera de la minicumbre económica de la UE y ve la "decadencia política" de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura del partido para las elecciones del 15M encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, a 13 de febrero de 2026, en Salamanca, Castilla León (España). Feijóo abre este viernes la precampaña en - Manuel Ángel Laya - Europa Press

Dice que esa ausencia del Gobierno de Sánchez convierte a España en un "paria" en política exterior

SALAMANCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se quedase fuera de la minicumbre económica de la UE organizada por Alemania, Italia y Bélgica y ha considerado que es un síntoma de la "decadencia política" de España.

"Cuando ya se permiten el lujo de no contar con la cuarta economía del Euro, cuando los líderes europeos se reúnen sin que le inviten al presidente del Gobierno de España, es cuando nos damos cuenta de la decadencia política en la que vivimos", ha lamentado en concreto el líder nacional del PP que ha considerado que esa ausencia convierte a España en un "paria" en política exterior.

Núñez Feijóo ha tirado de ironía para apuntar a la posibilidad de que los líderes europeos prefieren no contar con Pedro Sánchez y ha apuntado también a la posibilidad de que el presidente del Gobierno no fuese "para inventarse otra distracción". Dicho esto, ha zanjado que es "indiscutible" que tanto España como Europa "estarían mejor sin Sánchez".

"Nuestros socios europeos están casi tan hartos de Sánchez como estamos los españoles", ha concluido el presidente nacional del PP que ha vuelto a reivindicar un cambio en España que, según ha aclarado también, no pasa por hacer lo mismo desde otro lado. En este sentido, ha garantizado que el PP no va a hacer un "sanchismo de derechas".

AUSENCIA DE SÁNCHEZ EN LA CUMBRE INFORMAL PREVIA

España trasladó este jueves su malestar a Italia por convocar --junto a Alemania y Bélgica-- una reunión previa a la cumbre informal a 27 sobre competitividad y señaló que este tipo de iniciativas "minan" los principios básicos de la UE.

El presidente del Gobierno decidió no acudir a esta reunión de coordinación, a la que asistieron una veintena de líderes de la UE, incluidos el resto de grandes países y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

El jefe del Ejecutivo español asistió directamente a la reunión informal de líderes, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen, a hora y media de Bruselas, pero se saltó el encuentro previo en el que estuvieron el resto de grandes países de la Unión.

