Feijóo promete a sindicatos de Policía y Guardia Civil combatir en los tribunales y Europa el traspaso de inmigración

"Este pacto demuestra que Sánchez no tiene límites", asegura Feijóo, que les traslada que el PP lo revertirá si llega a Moncloa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este lunes a sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil que combatirá en los tribunales y en la Unión Europea el acuerdo de PSOE y Junts que delega la competencia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Además, les ha garantizado que si el PP llega al Palacio de la Moncloa revertirá esa ley si llega a aprobarse en el Parlamento.

"Si esta ley llega a salir y llega a ser aprobada por supuesto será combatida en los tribunales y en las instituciones europeas. Pero también será revertida cuando se produzca el cambio de Gobierno, porque ese cambio se producirá", ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso.

La 'número dos' del PP ha comparecido después de la reunión que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil en la Cámara Baja, en la que les ha trasladado el "apoyo" del PP ante el "intento por parte de Sánchez de desmantelar su presencia en Cataluña".

"UNA HUMILLACIÓN"

En este sentido, Gamarra ha denunciado que el presidente del Gobierno, a través de la proposición de ley que han registrado PSOE y Junts en el Congreso, "aseste un golpe" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "por orden del separatismo para continuar un poquito más de tiempo en La Moncloa".

Según Gamarra, ese texto supone "una humillación" para la Policía Nacional y la Guardia Civil porque plantea su "expulsión" y "salida" de Cataluña. A su entender, se trata de un intento de "ir desestabilizando y debilitando lo que es la presencia del Estado" en esa comunidad autónoma.

"Se plantea no una cooperación ni una colaboración, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una expulsión y una salida para que sean sustituidos", ha abundado Gamarra, que ha recalcado que esa proposición de ley pretende "reemplazarlos" en Cataluña, "una tierra en la que llevan sirviendo y trabajando" hasta ahora.

CARGA CONTRA MARLASKA

La secretaria general del PP ha puesto el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando las declaraciones que hizo en sede parlamentaria rechazando esa delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat.

"¿Alguien sabe qué opina de todo esto el señor Marlaska después de haber dicho aquí, en el Congreso de los Diputados, que ni la transferencia ni la delegación de estas materias son posibles en nuestro marco constitucional? ¿Alguien sabe dónde está y qué opina de todo esto? Si no, que dimita", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que, mientras Europa busca reforzar la seguridad y defensa de sus fronteras, Sánchez se encamina en "la dirección contraria", con una ley que "pretende debilitarla para cumplir con los deseos del separatismo".

La 'número dos' del PP ha trasladado a los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil el compromiso del Partido Popular con la soberanía nacional y con un modelo de convivencia y de país en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha indicado, juegan un papel clave en la defensa de la seguridad nacional.

Por eso, ha reiterado que el presidente del PP devolverá las competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad e inmigración, tal y como establece la Constitución, si llega al Palacio de la Moncloa, según ha dicho.

FEIJÓO: EL PACTO DEMUESTRA QUE SÁNCHEZ "NO TIENE LÍMITES"

Feijóo ha señalado después en su cuenta oficial de 'X' que se ha reunido con las asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para trasladarle su "apoyo" tras "la decisión del Gobierno de desmantelar el control de fronteras y la política migratoria".

"No es un asunto más, no es un acuerdo más, ni es un momento cualquiera", ha afirmado Feijóo, que cree que este pacto "demuestra que Sánchez no tiene límites" y que "su único objetivo es seguir una semana más".

Según el líder del PP, "no hay precio que no pague", "no hay cesión que no justifique" y "no hay institución que no subaste". "El Gobierno ha asumido el proyecto de sus socios de debilitar las políticas de Estado", ha añadido.

Feijóo considera que "un Gobierno que juega con la seguridad del Estado no merece seguir gobernando". "Vamos a hacer todo lo posible para frenarlo. Y os garantizo que, si llega a producirse, lo revertiremos en cuanto lleguemos al Gobierno. Podéis contar conmigo para defenderos. Siempre", ha dicho a los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.