Francis Ford Coppola, Laxe, Sorogoyen, Juliette Binoche o Costa-Gavras piden a la UE que "refuerce" el cine europeo

Archivo - 14 October 2024, Italy, Rome: US film director Francis Ford Coppola attends the red carpet of his movie "Megalopolis" at the Cinecitt Studios in Rome. Photo: Mario Cartelli/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Mario Cartelli/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Francis Ford Coppola, Oliver Laxe, Rodrigo Sorogoyen o Costa-Gavras, así como actrices como Juliette Binoche y Sandra Hüller, son algunas de las personalidades que han pedido que se garantice "la integridad del vital y valioso" programa MEDIA -fundado en 1991, diseñado para apoyar la industria cinematográfica y audiovisual europea-. Además piden que se refuercen sus recursos.

"Gracias a MEDIA, Europa gana un Óscar casi todos los años: tras 'Flow', la película de animación de Gints Zilbalodis, 'Valor sentimental', de Joachim Trier, y el documental 'Mr Nobody against Putin', de David Borenstein y Pavel Talankin, acapararon la atención en 2026", firman en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, la misiva que ha sido suscrita por diferentes asociaciones del sector -como el colegio audiovisual de SGAE cuya vicepresidenta es Inés París-, también la firman Joachim Trier, Ruben Östlund, Stellan Skarsgard, Vicky Krieps, Rebecca Zlotowski, Yorgos Lanthimos, Ilker Çatak, Michel Hazanavicius, Agnieszka Holland, Lukas Dhont, Pawel Pawlikowski, Nadav Lapid, Laura Wandel, Ariane Labed, Agnès Jaoui, Clémence Poésy, Arnaud Desplechin, Cedric Klapisch, Arthur Harari, Danis Tanovic y Margarethe Von Trotta.

Esta iniciativa coincide con el comienzo de la 79ª edición del Festival de Cannes 2026, que se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026, en Francia. Precisamente, Sorogoyen, Pawlikowski, Skarsgard y Wandel están seleccionados en el festival.

Por otro lado, explican que para que el cine europeo "prospere" y se "expanda" internacionalmente, la Unión Europea debe revisar las normas que permiten esto y que el futuro de MEDIA en el nuevo programa AGORA EU es el siguiente paso.

"Ha llegado el momento de escribir el próximo capítulo de la historia del cine europeo, con una ambición aún mayor, acorde con los desafíos que afrontamos. No debemos olvidar que el destino de la democracia y el del cine, ambos nacidos en Europa, están íntimamente ligados. Porque cada vez que se inaugura una sala de cine, la vida democrática se reafirma", apuntan.

Así, destacan que entre los logros de MEDIA -recibe un 0,2% del presupuesto de la Unión Europea- está el crecimiento de cineastas como Ruben Östlund o Justine Triet. Además, explican que da voz a autores "exiliados y oprimidos" como Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof.

"Sin MEDIA, todos seríamos un poco menos europeos", zanjan.