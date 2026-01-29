La Generalitat inicia una prueba piloto de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana para solicitudes de nuevo viñedo

Imagen de una viña - LA UNIÓ

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Agraria Común, junto con la Dirección General de Simplificación Administrativa, ha comenzado una prueba piloto de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) para prestar atención telemática a las solicitudes de nuevas plantaciones de derechos de viña.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, se ha habilitado esta prueba para la implantación de viñedos en superficies para las que no disponen de autorizaciones los viticultores. El plazo de solicitudes comienza el 15 de enero y termina el 28 de febrero.

A esta Oficina Virtual de Atención Ciudadana se accede mediante el enlace: https://ovac.gva.es. Se trata de un nuevo canal de atención que permite ampliar el servicio que presta la red de oficinas comarcales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, que permite el registro de solicitudes por videollamada con el único requisito de un dispositivo con cámara y acceso a la red.

Por medio de esta videollamada, se identifica al ciudadano y se facilita la de firma de la documentación por vía SMS. Con esta iniciativa, la Generalitat "cumple con el compromiso de la reducción de la burocracia y la simplificación de los procedimientos administrativos en beneficio del sector primario de la Comunitat Valenciana, algo esencial para garantizar que agricultores, ganaderos y pescadores puedan centrarse en su actividad productiva sin verse ahogados por trámites innecesarios".