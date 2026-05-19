La líder de los socialistas en la Eurocámara ensalza a Zapatero como presidente y le expresa apoyo tras su imputación

Archivo - La vicepresidenta primera del PSC y presidenta de la Alianza Progresista de S&D, Iratxe García (4i), el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (c); y el líder del PSC, Salvador Illa (2d),durante la apertura del 15 Congreso del P - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, la eurodiputada del PSOE Iratxe García, ha ensalzado este martes la labor de José Luis Zapatero mientras fue presidente del Gobierno, al tiempo que le ha expresado su "apoyo y confianza", en un mensaje difundido poco después de que se conociera la imputación del expresidente por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias.

"El Presidente Zapatero siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales para nuestro país", ha escrito García, en un breve mensaje publicado en sus redes sociales, en el que a continuación expresa "todo" su "apoyo y confianza al líder socialista que presidió el Gobierno entre 2004 y 2011.

"La presunción de inocencia y el derecho a defenderse son principios fundamentales de cualquier democracia", ha continuado la también líder de la delegación del PSOE en la Eurocámara.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", según consta en el auto con el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.