C-LM comparte en el Parlamento Europeo su modelo de Atención Primaria como eje de resiliencia, equidad y sostenibilidad

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha compartido en el Parlamento Europeo su experiencia en la construcción de un sistema sanitario resiliente, sostenible y equitativo, poniendo en valor el papel estratégico de la Atención Primaria, la salud comunitaria y la cohesión territorial como elementos fundamentales de preparación y respuesta ante crisis.

La directora general de Atención Primaria del Sescam, Ángeles Martín Octavio, ha intervenido en una sesión celebrada en la Eurocámara en la que ha subrayado que hablar de resiliencia sanitaria es reflexionar sobre territorio, equidad y sostenibilidad, una realidad que Castilla-La Mancha representa con claridad al afrontar desafíos comunes a muchas regiones europeas, especialmente aquellas con población envejecida, dispersa y con amplias zonas rurales, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, destacó que la cohesión territorial debe entenderse como una política esencial de preparación ante crisis para la salud de la población. En una región con más de 80.000 kilómetros cuadrados de extensión y algo más de 2,1 millones de habitantes, la organización de los servicios desde la proximidad resulta clave para garantizar la protección de quienes más lo necesitan.

En este sentido, ha puesto en valor el sólido sistema asistencial de Castilla-La Mancha, integrado por más de 1.300 centros de Atención Primaria -entre centros de salud y consultorios- y una red de 14 hospitales, que permite ofrecer una atención sanitaria cercana, equitativa y de calidad en todo el territorio.

La directora general ha defendido que la Atención Primaria comunitaria y la Salud Pública constituyen la base de un sistema sanitario resiliente y sostenible, especialmente en un contexto en el que más del 75 por ciento de la actividad asistencial está vinculada a la cronicidad.

La continuidad asistencial, la coordinación entre niveles y el enfoque comunitario fortalecen la capacidad de respuesta del sistema y mejoran los resultados en salud, al tiempo que refuerzan la eficiencia y la sostenibilidad del modelo.

Asimismo, ha subrayado la importancia de trabajar con y por la comunidad, incorporando una visión integral de la salud que tenga en cuenta los determinantes sociales, el entorno y la salud global. En este marco, defendió la necesidad de integrar de forma coherente la salud de las personas y la salud del planeta en las políticas públicas, como parte de una estrategia común para sociedades más saludables y preparadas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA AVANZAR EN EQUIDAD

En materia de innovación, la directora general ha resaltado que la transformación digital es una herramienta clave para avanzar en equidad territorial. El trabajo en red, la telemedicina, la interconsulta y la videoconsulta permiten garantizar la continuidad asistencial y el acceso a servicios sanitarios de calidad incluso en entornos rurales y despoblados. Castilla-La Mancha cuenta, además, con proyectos estratégicos de digitalización plenamente integrados de forma estructural en su sistema sanitario.

Otro de los ejes centrales de la intervención fue la necesidad de cuidar y fidelizar a los profesionales sanitarios, especialmente en territorios con dificultades demográficas. La apuesta por la formación, la investigación y la innovación se traduce en iniciativas como la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDSICAM), con una unidad específica de investigación en Atención Primaria, o el desarrollo de nuevas metodologías formativas como el Proyecto Regional de Simulación en Atención Primaria, concebidas como una inversión estratégica en futuro, calidad asistencial y resiliencia.

Desde la experiencia regional, Castilla-La Mancha realizó un llamamiento a la Unión Europea para integrar la salud en todas las políticas de preparación y respuesta ante crisis; reforzar la Atención Primaria comunitaria y la Salud Pública como infraestructuras críticas europeas; promover el envejecimiento saludable y el empoderamiento de la ciudadanía en el cuidado de su salud; avanzar en datos en salud e interoperabilidad; y garantizar una inversión sostenida en profesionales, innovación y conocimiento, especialmente en territorios rurales y despoblados.

Martín Octavio concluyó señalando que "una Europa más fuerte, más justa y mejor preparada se construye desde los territorios, junto a las comunidades y contando con las personas", y que la experiencia de Castilla-La Mancha demuestra que "resiliencia, equidad y sostenibilidad avanzan juntas cuando las regiones lideran la implementación de las políticas de salud".