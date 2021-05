La nuez de Nerpio recibirá la Denominación de Origen Protegida de la Unión Europea

ALBACETE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La nuez de Nerpio recibirá finalmente la Denominación de Origen Protegida por parte de la Unión Europea. Una denominación que viene a reconocer las características únicas de esta variedad típica de la zona de Nerpio, Yeste, Letur y Moratalla, que conforma un paisaje de más de 30.000 nogales.

Cerca de 100 productores se podrán beneficiar de esta DO, que viene a dar un impulso a las explotaciones, en su mayoría familiares. Una forma de luchar contra la despoblación, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

"La nuez de Nerpio es un producto referente de una punta de la región de la que todos estamos orgullosos, con esto se pone en valor el producto que sale de los nogales centenarios", ha destacado Arroyo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Para la Promoción de la Nuez de Nerpio, Pedro Martín, ha señalado que ahora el paso más difícil será vender la nuez, "necesitamos concienciar al consumidor de la importancia de comprar nuez de Nerpio", destacando la importancia medioambiental.

"Nerpio sin los nogales no sería nada, hay más de 35.000, si las producciones no son eficientes se perderán todos esos árboles y si se pierden esos árboles el desierto subirá hacia arriba", ha precisado, para añadir que deben "hacer entender al consumidor que si compra nuez californiana esto conlleva también contribuir a esa huella de carbono".

El presidente ha lamentado la caída de la producción registrada los últimos años. "Hemos llegado a tener 200.000 kilos de nuez, pero ahora está muy abandonado porque no es rentable, si conseguimos vender la nuez a un precio justo la gente trabajará y podremos alcanzar esas cantidades, pero ahora no es rentable".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Antonio Gómez, ha querido agradecer al consejero y a la asociación su esfuerzo para conseguir la DO. "Nerpio no se entendería sin los nogales centenarios y los nogales centenarios no se entenderían sin Nerpio".

"Estamos muy contentos de que se reconozca por Europa y confiamos en que puede ser un nicho de mercado para el municipio y conseguir con esta figura que el agricultor tenga un precio justo para que con menos producción se consiga esa generación de empleo y riqueza", ha concluido el primer edil.