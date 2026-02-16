Parlamentarios europeos viajan este lunes a Extremadura para evaluar las implicaciones del posible cierre de Almaraz

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). El proyecto planteado por Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiacti - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Europeo viajará del 16 al 18 de febrero --es decir, entre el lunes y el miércoles de la próxima semana-- a Navalmoral de la Mata (Extremadura) para recabar información sobre la posible clausura de la vecina central nuclear de Almaraz y las implicaciones para España y para la transición energética en la Unión Europea (UE).

Asimismo, se desplazarán a Toledo (Castilla-La Mancha) para analizar las inquietudes manifestadas en varias peticiones sobre "la insuficiente protección medioambiental" del Parque Nacional de Cabañeros.

El grupo está compuesto por diez eurodiputados (cinco miembros y cinco acompañantes). En concreto, está encabezado por Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Junto a él viajan Fredis Beleris, del Grupo del Partido Popular Europeo; Sebastián Kruis, del Grupo Patriotas por Europa; Kosma Zlotowski, compañero de grupo de Rzonca; y Marcin Sypniewski, del Grupo Europa de Naciones Soberanas.

Les acompañan Elena Nevado del Campo, del Grupo del Partido Popular Europeo; Nacho Sánchez Amor, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Juan Carlos Girauta, del Grupo Patriotas por Europa; Diego Solier, Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; y Stefan Köhler, compañero de partido de Elena Nevado del Campo.

Durante su visita, los eurodiputados se reunirán con el peticionario que llevó el asunto ante la Comisión, el presidente de la plataforma 'Sí, a Almaraz', Fernando Sánchez. Además, discutirán la situación con las autoridades regionales y locales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Agricultura en funciones.

A su vez, también hablaráncon los alcaldes de Navalmoral de la Mata y de Almaraz y representantes de los grupos políticos en el Parlamento autonómico. El martes 17 de febrero visitarán la planta acompañados de expertos y representantes del comité de empresa.

'Sí, a Almaraz' confía en que la información recabada durante la visita contribuya a un debate "más riguroso y basado en hechos sobre el futuro de la central y del territorio que la rodea". "Lo que pedimos es algo muy sencillo: que se escuche al territorio y se analicen los hechos sobre el terreno, lejos de un discurso excesivamente politizado que en España ha impedido hasta ahora un debate sereno sobre el futuro de Almaraz", ha señalado su presidente, Fernando Sánchez.

Ese mismo día se trasladarán a Toledo (Castilla-La Mancha) para analizar las inquietudes manifestadas en varias peticiones sobre la "insuficiente protección medioambiental, la degradación de la biodiversidad y las supuestas lagunas en la aplicación de la legislación" sobre medioambiente de la UE en el Parque Nacional de Cabañeros.

Allí, los eurodiputados también se encontrarán con peticionarios y autoridades locales y provinciales. Finalmente, el miércoles 18 de febrero visitarán el Parque con representantes del gobierno regional y expertos en medioambiente y vida salvaje.