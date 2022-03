Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para el 28 de marzo ( 2 )

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este lunes, 28 de marzo, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, participa en un desayuno en el Foro de la Nueva Economía (Hotel Mandarin Oriental Ritz, Plaza de la Lealtad, 5).

-- 09.30 horas: En Madrid, alvarez & Marsal presenta su informe 'El Pulso de la Banca'. En sus oficinas de Torre Europa (Paseo de la Castellana 95, planta 18).

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una conferencia inaugural en el ciclo 'Generación de Oportunidades', organizado por Europa Press y McKinsey&Company. Auditorio 'El Beatriz Madrid', calle José Ortega y Gasset, 29 o a través del siguiente enlace: https://bit.ly/36Oirnh.

-- 09.45 horas: En Madrid, el presidente de Grupo LAR, Miguel Pereda; el CEO de Merlin, Ismael Clemente; el de Colonial, Pere Viñolas; y el de Aedas Homes, David Martínez; participan en la jornada IV Iberian Reit Listed Conference, de EPRA. En Hotel Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Madrid.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el acto de presentación del II Estudio sobre el Impacto Económico del Sector del Caballo en España, en la sede del Ministerio; A las 11.30 horas, se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

-- 10.30 horas: En Madrid, la presidenta de Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor; Antonio Llardén, presidente de Enagás; Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; Armando Martínez, presidente de Iberdrola España; y Miguel Álava, director General de AWS Iberia, participan en la Mesa Redonda 'Crecimiento Sostenible e Inclusivo', dentro del ciclo 'Generación de Oportunidades' de Europa Press y McKinsey&Company. En el Auditorio 'El Beatriz Madrid', calle José Ortega y Gasset, 29 o a través del siguiente enlace: https://bit.ly/36Oirnh.

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Interviene en el acto de apertura de la conferencia 'El fin del sinhogarismo. Desbloquear el cambio sistémico con Housing First', organizado por Housing First Europe Hub, en La Nave de Madrid (C/ Cifuentes, 5).

-- 11,00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reúne, por videoconferencia, con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, Maro* *efcovic.

-- 11.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en el Complejo de la Moncloa. Cobertura oficial.

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en el acto de clausura de la asamblea general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en la sede de la CEOE en Madrid (C/ Diego de León, 50).

-- 12.00 horas: En Madrid, el consejero delegado de Substrate AI, Jose Iván García, el presidente de Substrate AI, Lorenzo Serratosa, y el director tecnológico de la firma, Bren Worth, presentan los nuevos avances de la compañía en inteligencia artificial (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Calle Valverde, 22).

-- 12.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, clausuran la Asamblea General de ATA. El acto será en la calle Diego de León, 50.

-- 15.00 horas: En Madrid, allianz GI organiza un webcast sobre Allianz Global Artificial Intelligence en el que participan el gestor de la sociedad, James Chen, y el especialista de producto, Johannes Jacobi.

-- 17.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Social del PP, Ana Pastor, participa en la IV edición del programa de Liderazgo americano, organizado por la Fundación Pablo VI en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, a partir de las 18:30 horas, asiste a la recepción en la Embajada de Estados Unidos.

TURISMO

-- 21.00 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asiste al encuentro que el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, mantiene con representantes del sector turístico, en el Club Financiero Génova en Madrid (C/ Marqués de la Ensenada, 14).