Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 16 de febrero (1)

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.35 horas: La diputada de Sumar en el Congreso Candela López es entrevistada en 'Las Mañanas de RNE'.

-- 09.00 horas: La portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, interviene en 'La Hora de la 1', de 'TVE'.

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la segunda reunión del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica; a las 13.15 horas, se reúne con la Congregación de Mena de Málaga; y a las 13.45 horas, con la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor. Sede del Ministerio (Pº de la Castellana, 109).

-- En Madrid, audiencias militares en el Palacio Real de El Pardo: a las 10.40 horas, el Rey Felipe VI recibe al grupo de tenientes generales y almirantes que han pasado a la situación de retiro en el último año; a las 11.15 horas, al grupo de deportistas de alto nivel de las fuerzas armadas y del cuerpo de la Guardia Civil (asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles); a las 12.00 horas, al grupo de generales de división y vicealmirantes; y a las 12.50 horas, al grupo de coroneles y capitanes de navío.

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa, en la sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

-- 12.30 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 12.30 horas: En Madrid, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ofrece una rueda de prensa, en la sede nacional de Vox (C/ Bambú, 12).

-- 12.30 horas: El Centro de Investigaciones Sociológicas publica el avance de resultados de su barómetro del mes de febrero, en la web www.cis.es .

-- 12.30 horas: En Madrid, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa, en el Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 3).

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, en la sede del Ministerio (C/ Duque de Rivas, 1).

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, participan en la presentación del libro 'Jerónimo Saavedra, el último prócer', de Marta Saavedra. Sala Pérez Galdós del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

TRIBUNALES

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, inaugura la jornada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) sobre la Constitución española de 1978; a las 14.00 horas, clausura el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas Simancas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Pl. de la Marina Española, 9).

NOTA: Los medios interesados se pueden acreditar en prensa@cepc.es. También se puede seguir 'online'.

-- 14.30 horas: En Madrid, una delegación del Parlamento Europeo ofrece declaraciones a los medios en el marco de la reunión con autoridades y miembros de la judicatura, entre otros, para evaluar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción. Congreso de los Diputados (Hall de Carrera de San Jeronimo, 36).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.45 horas: Jornada de sensibilización sobre el síndrome de Asperger, a solicitud de Confederación Asperger España, CONFAE. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sala Prim.

-- 16.00 horas: Jornada Parlamentaria en defensa del cierre de las nucleares, a petición de Sumar. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, inaugura la jornada 'Oportunidades y retos en la regulación, evaluación y acceso a las terapias avanzadas'. Sala de Europa.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Comparecencia del comisario provincial y jefe provincial de la Policía Nacional en Valencia, Vicente Martínez Guillem. Sala Clara Campoamor.

-- 16.00 horas: Comisión de Cultura. Debate Moción por la que se insta al Gobierno a reducir el tipo del IVA cultural aplicable para artistas y galerías. Sala Manuel Giménez Abad.

-- 17.00 horas: Comisión de Economía, Comercio y Empresa. Sala Clara Campoamor.

-- 17.00 horas: Junta de Portavoces (Sala Mañanós). Al final, ruedas de prensa. Salón de Pasos Perdidos.

-- 17.30 horas: Mesa del Senado. Sala Mañanós.

-- 19.30 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, clausura la Gala de los Premios Gigantes del Baloncesto. Previamente, hará entrega del premio Gigante al Mejor Proyecto de Talento a la FEB, ACB y al Consejo Superior de Deportes por la Liga U. En la sede de Endesa (C/ Ribera del Loira, 60).

AUTONOMÍAS

-- 09.15 horas: En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, protagoniza el desayuno informativo del 'diario Córdoba', con la conferencia 'España, potencia agroalimentaria'. En el Hotel Eurostars Palace (P.º de la Victoria, s/n); y a las 12.00 horas, inaugura el Centro de Información y Recepción 'Patio de San Eulogio' de la Mezquita-Catedral (C/ Torrijos esquina con C/ Amador de los Ríos).

-- 10.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la planta de producción de La Menorquina, en Santa Perpètua de Mogoda; y a las 11.30 horas, atiende a los medios (C/ Orfebrería, 13). A las 12.30 horas, asiste al acto de colocación de la primera piedra de la empresa ELIAN, en el World Trade Center (WTC), en el Puerto de Barcelona. A las 17.30 horas, visita el rectorado de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (C/ Jordi Girona, 31). A las 18.00 horas, visita el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) (Plaça d'Eusebi Güell, 1-3). A las 19.30 horas, asiste a la gala conmemorativa por el XX aniversario del programa 'Polonia', de TV3, en el Teatro Victoria (Avinguda del Paral·lel, 67).

-- 11.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios antes de visitar (11.15 horas) la exposición 'El viaje de Celia', en la Fundación Juan Negrín (C/ Reyes Católicos, 30).

-- 12.00 horas: En Paredes de Nava (Palencia), presentación de 'tuTECHÔ Rural', la iniciativa que conecta viviendas vacías en pueblos con familias vulnerables que necesitan un hogar y una segunda oportunidad, y del nuevo informe de EY sobre despoblación de la España rural.

-- 12.20 horas: En Valverde del Majano (Segovia), el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita las instalaciones de la empresa Moggaro y atiende a los medios, en el Polígono Industrial Nicomedes García (C/ Sauce, 13).