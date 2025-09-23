Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 24 de septiembre (1)

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 24 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.15 horas: En Madrid, el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, inaugura las jornadas técnicas 'Armada-Industria Defensa (AINDEF)' donde se abordan los retos tecnológicos de la defensa naval. Cuartel General de la Armada. (c/ Montalbán).

-- 09.45 horas: El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es entrevistado en 'El programa de Ana Rosa', en 'Telecinco'.

-- 09.45 horas: La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, es entrevistada en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 10.40 horas: En Siauliai (Lituania), la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en rueda de prensa tras una reunión bilateral con la ministra de Defensa de Lituania, Dovilë Sakalienë, en el marco de la visita a los efectivos del Ejército del Aire y del Espacio que componen el Destacamento Aerotáctico (DAT) 'Vilkas'. A las 11.45 horas copreside el acto de imposición de condecoraciones y homenaje a los caídos; y a las 13.15 horas mantiene un encuentro con los componentes del Destacamento 'Vilkas'. Base Aérea de Siauliai.

-- 11.30 horas: En Madrid, el periodista Fran Sevilla y la actriz Isabel Ordaz, en nombre de 'Parar la guerra', se reúnen con grupos parlamentarios para trasladarles varias propuestas de unidad contra el "genocidio" en Gaza. Después, atención a medios. Frente a los leones en el Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el saludo a jueces y magistrados en estancia. Ministerio (Palacio de Parcent).

-- 14.50 horas: En Nueva York, el Rey mantiene un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Sede de Naciones Unidas.

-- 15.00 horas: En Nueva York, el Rey interviene ante las Naciones Unidas. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sede de Naciones Unidas (46th St & 1st Avenue).

-- 15.30 horas: En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la reunión de la UE-CELAC; a las 19.00 horas, en la quinta Cumbre de la Plataforma Internacional de Crimea; a las 21.00 horas, participa en la reunión de la 'Alianza Global por la Solución de los Dos Estados'; a las 22.00 horas, interviene en la 1ª Cumbre bianual para una economía global sostenible, inclusiva y resiliente; y a las 23.00, en la reunión ministerial del Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo. Sede de Naciones Unidas.

-- 16.00 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la 2ª edición del evento 'En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo'. En el salón del Consejo de la Administración Fiduciaria de la sede de Naciones Unidas.

-- 17.35 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'Al Jazeera Arabic'.

-- 19.00 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la gala 'SuperArte 20 Aniversario', organizada por la Fundación SIFU. Teatro Real (Pl. de Isabel II).

-- 20.00 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Misión Permanente de España ante Naciones Unidas. (245 East 47th Street, 36º piso)

NOTA.- Cobertura en abierto y señal en directo de Moncloa.

-- 00.30 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto de homenaje al expresidente de Uruguay José Mujica (787 Seventh Avenue).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Pleno. Preguntas. Interpelaciones urgentes. Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a petición propia, para informar de la gestión migratoria que se está realizando en España.

-- Fin Pleno: Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Comparecencia del presidente del FROB, Álvaro López Barceló.

-- 12.00 horas: Visita del presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonyan.

-- 17.30 horas: Reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: Comisión de investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia del exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Merino Vera

-- 11.30 horas: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana

-- 16.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe al presidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, Alen Simonyan.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Valencia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita la oficina de Tragsa, en Paiporta; a las 11.00 horas, atiende a los medios antes de reunirse con alcaldes de las zonas afectadas por la dana, en Castell de Alaquàs (Carrer Pere Guillem, 2).

-- 17.00 horas: En San Sebastián , el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la proyección de la película 'La voz de Hind', de la directora Kaouther Ben Hania, en el marco del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Teatro Victoria.

-- 19.00 horas: En Sevilla, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, interviene en el Foro de Debate 'Vivienda: problemas y soluciones', organizado por la Agrupación Socialista de Alesto. Sede del PSOE Alesto.

-- 21.00 horas: En San Sebastián, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la proyección de la película 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz Yanes, en el marco del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal .