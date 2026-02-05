Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana vieres, 6 de febrero (1)

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes 6 de febrero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad-Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.05 horas: La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, es entrevistada en 'La Hora de La 1' de 'TVE'.

-- 10.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil (Carr. de Guadarrama, 33).

-- 11.00 horas: La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 12.00 horas: En París, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios después de su reunión con Gabriel Zucman, economista y artífice de la 'tasa Zucman', un impuesto que propone gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Observatory PSE (48 Bd Jourdan, 75014).

-- 13.00 horas: En París, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro bilateral con el ministro de Justicia de la República Francesa, Gérald Darmanin, en la sede del Ministerio de Justicia de Francia (13 Pl. Vendôme).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.30 horas: Jornada sobre sarcomas, a solicitud de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA). Sala Ernest Lluch.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Valencia , la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en los 'Encuentros SER Radio Valencia'; y a las 13.00 horas, atiende a los medios antes de la clausura las III Jornadas Internacionales de Epidemiología de Aguas Residuales en Xàtiva.

-- 10.30 horas: En Sevilla, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de encabezar un foro de alcaldías de IU. Sede de IU (c/ Donante de Sangre, 14).

-- 11.00 horas: En Huelva, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; y a las 11.30 horas, atiende a los medios; en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva (C/ Berdigón, 11-13). A las 12.15 horas, preside la clausura el III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, en la Casa Colón (Plaza del Punto, 6).

-- 11.15 horas: En Zaragoza, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital General Militar de la Defensa 'Orad y Gajias' (Vía Ibérica, 1); y a las 12.25 horas, visita a los alumnos de primer curso de Academia General Militar, en el campamento Maria Cristina del Campo de Maniobras 'San Gregorio' (5 km al norte, accesible por la carretera N-330, km 503).

-- 11.30 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de la Diputación de Barcelona, en la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya (C/ Mallorca, 278). A las 13.00 horas, se reúne con representantes de PIMEC, en la sede de la organización (Carrer de Viladomat, 174).

-- 12.15 horas: En Barakaldo (Vizcaya), la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios de comunicación junto a la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández, tras mantener una reunión con sindicatos de policías municipales. (Carpa informativa del PP en la Herriko Plaza de Barakaldo).

-- 13.00 horas: En Huesca, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación (Pl. Navarra, 10).

-- 17.00 horas: En Zaragoza, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea participan en el acto de cierre de campaña. Centro cívico Almozara(Avenida Puerta Sancho, 30).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, intervienen en el acto de cierre de campaña, en el Hotel Hiberus (Pº de los Puentes, 2).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, el presidente de Vox, Santiago Abascla, clausura el acto de fin de campaña (Plaza de la Seo).

-- 19.30 horas: En Zaragoza, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el cierre de campaña de las elecciones autonómicas. En el acto también intervendrá el candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. Sala Multiusos (C. de Eduardo Ibarra, 3).