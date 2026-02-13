Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para este viernes, 13 de febrero (1)

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes 13 de febrero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad-Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.20 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres es entrevistado en el programa 'De la Noche al Día', de 'Canarias Radio'.

-- 09.00 horas: La portavoz adjunta y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, interviene en 'La Hora de la 1', de 'TVE'.

-- 09.30 horas: El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Zona Roja', en su canal de YouTube (@canalzonaroja).

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la divulgadora Noah Higón, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 10.30 horas: En Madrid, los reyes Felipe VI y Letizia visitan la exposición 'In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026' y asisten al acto homenaje del XXX aniversario del asesinato de Francisco Tomás y Valiente por la banda terrorista ETA. Les acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Facultad de Derecho - Universidad Autónoma de Madrid (C/ Kelsen, 1).

-- 15.30 horas: En Munich (Alemania), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el panel Townhall 'Life Under Destruction: Building-Blocks for a New Gaza', en el marco de la Conferencia de Seguridad de Munich; y a las 17.15 horas, atiende a los medios.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Jornada 'Terapias asistidas con psicodélicos: Nuevos abordajes para la salud mental de la España del siglo XXI', a solicitud de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi). Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 13.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Trabajo y Economía Social (por videoconferencia).

TRIBUNALES

-- 10.45 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de reunirse (11.00 horas) con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, en la Galería de las Colecciones Reales (C. de Bailén, s/n).

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el presidente y con el director del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (SUNCINE), Claudio Lauria y Jaume Gil, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña (C/ Mallorca, 278).

-- 09.30 horas: En Sevilla, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita la zona afectada por las recientes inundaciones, en Villaverde del Río. A las 12.00 horas, atiende a los medios después de reunirse con representantes de Organizaciones Profesionales Agrarias y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Torre Sur, Pl. España, s/n).

-- 10.00 horas: En Illescas (Toledo), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, atiende a los medios antes de visitar el CIFP Condestable Álvaro de Luna (Ctra. Ugena, s/n).

-- 10.00 horas: En Tarragona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Montblanc donde, a las 10.30 horas, se reúne con el comité de empresa de DS Smith (Plaça Major, 1). A las 11.45 horas, atiende a los medios antes de visitar la Iglesia de Sant Francesc y la muralla de Montblanc (Plaça Sant Francesc). A las 12.15 horas, visita la empresa AMES (C-14, Km. 37,5).

-- 10.15 horas: En Salamanca, la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, atiende a los medios junto al secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, y el cabeza de lista del PSOE de Salamanca a las Cortes de Castilla y León, Fran Díaz. Hotel Abba Fonseca de Salamanca (Pl. de San Blas, 2).

-- 11.00 horas: En Andalucía, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos relacionados con medidas para paliar los efectos del temporal y otros temas de actualidad, en la sede de IU Córdoba (C/ Ambrosio de Morales, 1, Córdoba). A las 18.30 horas, protagoniza el acto de su presentación como candidato de la coalición 'Por Andalucía' a la presidencia de la Junta, en el Teatro Salvador Távora (Avda. de Hytassa, 14, Sevilla).

-- 11.00 horas: En Pamplona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la presidenta de Navarra, María Chivite, asisten a la presentación del informe 'La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas', elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España. Asisten también el presidente del CES, Antón Costas, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Sala Ciudadela del Baluarte (Pl. de la Constitución, s/n).

-- 11.00 horas: En Benlloc (Castellón), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita la empresa Arkadia Space, en el Aeropuerto de Castellón (Carretera CV-13, Km. 2,4).

-- 11.30 horas: En Ceuta, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas. Sede PP de Ceuta (C/ Teniente Arrabal, 4).

-- 12.00 horas: En Salamanca, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, intervienen en el acto de presentación de candidaturas para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo. Teatro Liceo (Pl. del Liceo, s/n).

NOTA: El PP retransmitirá las intervenciones, en directo, vía satélite y en sus redes sociales. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 12.00 horas: En Burgos, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, atiende a los medios, en la sede de Vox Burgos (C. Paloma, 8).

-- 12.30 horas: En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios tras mantener una reunión con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León, Jessica Martínez Sánchez, en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León (C/ Francesco Scrimieri, 1).

-- 12.30 horas: En Viso del Marqués (Ciudad Real), la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside los actos con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Don Álvaro de Bazán, con imposición de recompensas; y a las 13.15 horas, preside el Consejo Superior de la Armada. Palacio del Marqués de Santa Cruz (Pl. Pradillo, 12).

-- 18.00 horas: En Barcelona, el secretario general del PP, Miguel Tellado, clausura un acto de Nuevas Generaciones. Factor Barcelona (Carrer de Roger de Llúria, 71, Eixample).