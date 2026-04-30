Belarra hará campaña en Andalucía pero elude concretar si compartirá actos con Maíllo y con ministros de Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que ella y la eurodiputada Irene Montero van a hacer campaña en las elecciones autonómicas del 17M, aunque no ha aclarado si compartirán actos con el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, o los ministros de Sumar.

Precisamente este jueves ha detallado que en la campaña contarán con el respaldo de cuatro ministros de Sumar e IU --la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, así como Pablo Bustinduy, Sira Rego y Ernest Urtasun--, y de dirigentes nacionales y regionales de ambas formaciones.

No figuraba en ese primer avance de los actos de campaña las dos dirigentes de Podemos, que sin embargo si desembarcarán en la campaña por fechas aún por concretar. A priori no es espera que coincidan con dirigentes de Sumar.

Podemos tras meses de tensión acordó volver a confluir con IU y Sumar en la coalición Por Andalucía (encabezando en su caso la lista por Jaén y el segundo puesto en Sevilla), aunque el partido afeó que no se tuvo en cuenta su peso político.

"GESTIÓN HOMICIDA" DEL PP EN SANIDAD

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Belarra ha afirmado que harán campaña "con normalidad" con el objetivo de que la confluencia en la que participa Podemos sea clave para "pararle los pies" al actual presidente andaluz, Juanma Moreno.

Frente a la imagen de moderación que trata de mostrar el también candidato del PP, Belarra le ha acusado de formar parte de la "gestión más agresiva" de los populares. De hecho, ha denunciado que su "gestión sanitaria" es "absolutamente homicida" y "se ha llevado por delante la vida de mujeres por los errores en el cribado del cáncer de mama".

"Hacen una política que es necropolítica", ha insistido Belarra sobre el PP para demandar que movilización del electorado de izquierdas para desalojar al PP de la Junta andaluza.

